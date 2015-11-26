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YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE



Видео исполнения YNGWIE MALMSTEEN кавер-версии хита DEEP PURPLE "Smoke On The Water" в рамках выступления 26 июня на Arsenal Fest, Kragujevac, Сербия, доступно для просмотра ниже.







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