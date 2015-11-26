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Yngwie Malmsteen

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2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN

3 мар 2020 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»

1 янв 2020 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

3 июн 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender

21 май 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»

20 май 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

18 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет

16 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару

15 апр 2019 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль

4 апр 2019 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания

26 мар 2019 : 		 Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2019 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2019 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

1 фев 2019 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
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YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном



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Легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen рассказал в интервью Aftershocks TV о том, как в начале его карьеры его сравнивали с другим выдающимся музыкантом — Эдди Ван Халеном. На вопрос о том, считает ли он, что сравнения были оправданными, Malmsteen ответил:

«Я не признаю сравнение кого-либо с кем-либо, потому что это должно быть искусством. Однако в искусстве, в любом искусстве, есть законодатели моды, по сути есть люди, которые появляются и словно переворачивают всё с ног на голову, и Эдвард определённо был одним из них. И я тоже привнёс что-то своё.

Я любил Эдди Ван Халена, я считал его потрясающим. Мне нравилось всё, что он делал, с тех пор, как я впервые его услышал. Но я не считаю, что это логично — сравнивать артистов. Это всё равно что [сравнивать Пабло] Пикассо и [Леонардо] да Винчи, у которых совершенно разные стили, но они очень уважаемые художники сами по себе. Это сумасшествие».

В более ранних интервью Malmsteen заявлял, что Ван Хален был в числе гитаристов, повлиявших на его игру.

YNGWIE MALMSTEEN On Being Compared To EDDIE VAN HALEN:





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