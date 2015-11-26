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YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном



Легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen рассказал в интервью Aftershocks TV о том, как в начале его карьеры его сравнивали с другим выдающимся музыкантом — Эдди Ван Халеном. На вопрос о том, считает ли он, что сравнения были оправданными, Malmsteen ответил:



«Я не признаю сравнение кого-либо с кем-либо, потому что это должно быть искусством. Однако в искусстве, в любом искусстве, есть законодатели моды, по сути есть люди, которые появляются и словно переворачивают всё с ног на голову, и Эдвард определённо был одним из них. И я тоже привнёс что-то своё.



Я любил Эдди Ван Халена, я считал его потрясающим. Мне нравилось всё, что он делал, с тех пор, как я впервые его услышал. Но я не считаю, что это логично — сравнивать артистов. Это всё равно что [сравнивать Пабло] Пикассо и [Леонардо] да Винчи, у которых совершенно разные стили, но они очень уважаемые художники сами по себе. Это сумасшествие».



В более ранних интервью Malmsteen заявлял, что Ван Хален был в числе гитаристов, повлиявших на его игру.







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