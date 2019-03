сегодня



Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN



YNGWIE MALMSTEEN опубликовал собственное прочтение хита THE BEATLES "While My Guitar Gently Weeps". Этот трек будет включен в альбом "Blue Lightning", выход которого намечен на двадцать девятое мая на Mascot Records/Mascot Label Group.



01. Blue Lightning



02. Foxy Lady



03. Demon's Eye



04. 1911 Strut



05. Blue Jeans Blues



06. Purple Haze



07. While My Guitar Gently Weeps



08. Sun's Up Top's Down



09. Peace, Please



10. Paint It Black



11. Smoke On The Water



12. Forever Man



Bonus tracks (vinyl and deluxe CD only)



13. Little Miss Lover



14. Jumping Jack Fish



























+0 -1



( 2 )





просмотров: 428