Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»



В последнем эпизоде "80's Glam Metalcast" ведущий Metal Mike встретился с бывшим барабанщиком Yngwie Malmsteen's Rising Force Anders'ом Johansson'ом. Он рассказал о том, каково играть с сыновьями в группе Tungsten, и вспомнил классические альбомы Yngwie, на которых он играл: "Marching Out" (1985), "Trilogy" (1986) и "Odyssey" (1988).



О своём любимом альбоме Yngwie, на котором он играл, и об историях о том, что с Yngwie было трудно:



«"Marching Out" — моя любимая пластинка с Yngwie. Это был первый альбом, который я записал с ним. Я считаю, что он был сырым и в нём чувствовалась группа. Тогда это была своего рода группа. Yngwie, конечно, был боссом. Он всегда был очень добр ко мне. Сейчас я читаю о нём не самые тёплые отзывы. Но я никогда не видел в нём ничего дурного. Он никогда не был груб ни со мной, ни с моим братом. Когда мы ушли, я думаю, он стал большим диктатором, перестал идти на компромиссы».



О вокалисте и смене стиля с "Marching Out" на "Odyssey":



«Не было ничего странного в том, что на каждом альбоме были разные вокалисты. Мы отлично ладили со всеми этими парнями. Это было как-то естественно. Тогда мы об этом особо не задумывались. Возможно, для карьеры Yngwie было бы лучше, если бы Jeff (Scott Soto) остался в группе на всех этих альбомах. Но было интересно записываться с разными вокалистами, потому что благодаря этому все альбомы звучали по-разному. Jeff'y было 19 лет, когда он ушёл. Он был очень молод и незрел. Он думал, что добьётся успеха с чем-то более коммерческим, с группой Driver с Tommy Aldridge'ом. Мы пытались убедить его не уходить. Потом мы взяли Mark'a Boals'a, который был отличным певцом и отличным парнем».



Об альбоме "Odyssey":



«Когда мы записывали альбом с Joe Lynn'ом Turner'ом, Yngwie пошёл на множество компромиссов. Я думаю, что ему вряд ли это нравилось. Он считал его слишком коммерческим. Но, с другой стороны, этот альбом — его самый продаваемый диск. Это лейбл хотел, чтобы он был более коммерческим. Yngwie хотел делать вещи, похожие на первый альбом, более прогрессивные, фьюжн. Лейбл хотел новых Bon Jovi. Они хотели делать деньги, но никто в группе не хотел играть в таком стиле. Мы также не хотели быть в плохих отношениях с лейблом. Они почти заставляли нас быть более коммерческими, иначе они отказывались оказывать поддержку альбому. Когда пришёл Джо, он хотел ещё больше поп-песен. Мы пошли на компромисс и включили несколько быстрых песен, чтобы уравновесить альбом.



Я думаю, что всё вышло отлично, и этот альбом нравится людям больше всего. Лейбл также хотел, чтобы на этом альбоме был звёздный состав. Они хотели пригласить Bob'a Daisley и Eric'a Singer'a. Им не понравилось, что мы говорили по-шведски. Когда пригласили Joe, они хотели создать американскую группу. Они не могли избавиться от моего брата, потому что лучшего клавишника не было. Что касается ударных, я уверен, что Eric Singer мог бы справиться с задачей. Я говорил с ним раньше, и он сказал, что не заинтересован в этом. Он сказал, что эти вещи слишком быстрые для него. В итоге он попал в KISS, так что, думаю, у него всё сложилось! Bob Daisley был в группе недолго, мы с ним репетировали. Yngwie считал, что он тоже играет недостаточно быстро».



О том, что Yngwie сегодня играет и поёт на своих альбомах:



«Я считаю, Yngwie нужен продюсер. Он сейчас занимается практически всем. Конечно, ему нужен кто-то, кто мог бы подбрасывать идеи. Что касается пения Yngwie — он брал уроки вокала в течение 7 лет. Он узнавал у Mark'a Boals'a, что он делает не так. Почему он не звучит как Mark, как певец мирового класса? Mark сказал ему, что у него всё в порядке с подачей или вибрато, но дело в его голосовых связках. Ты просто так звучишь, ничего не поделаешь. Его голос просто не такой приятный, как у Joe Lynn'a Turner'a. Он звучит как обычный человек. У него глубокий голос, он не очень хорошо сочетается с пауэр-металом. Я считаю, что у него лучше получаются блюзовые вещи».







