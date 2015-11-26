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YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada



YNGWIE MALMSTEEN опубликовал следующее сообщение:



«Takada является профессиональным рестлером номер один в Японии, и он попросил меня написать тему, под которую он будет выходить на ринг. Я был там перед его эпическим сражением в Будокане, когда они исполняли эту композицию. Очень круто!»

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