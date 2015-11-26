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YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США



YNGWIE MALMSTEEN отменил ранее намеченные выступления в США:



«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами (не COVID — не волнуйтесь!) и предписаниями врача Yngwie необходимо взять несколько дней отдыха, поэтому следующие несколько концертов будут перенесены на более позднее время. Все купленные билеты и встречи с музыкантами будут сохранены на перенесенные даты. Yngwie с нетерпением ждёт возможности отдохнуть и увидеть всех вас, когда придёт время».







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