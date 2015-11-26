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Yngwie Malmsteen

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12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

27 окт 2021 : 		 JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN

13 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»

5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT

26 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР

24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет

13 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

12 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE

9 июл 2021 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

8 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»

6 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO

2 июл 2021 : 		 GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить

20 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»
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YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США



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YNGWIE MALMSTEEN отменил ранее намеченные выступления в США:

«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами (не COVID — не волнуйтесь!) и предписаниями врача Yngwie необходимо взять несколько дней отдыха, поэтому следующие несколько концертов будут перенесены на более позднее время. Все купленные билеты и встречи с музыкантами будут сохранены на перенесенные даты. Yngwie с нетерпением ждёт возможности отдохнуть и увидеть всех вас, когда придёт время».

YNGWIE MALMSTEEN Postpones Shows On U.S. Tour



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