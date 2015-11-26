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Yngwie Malmsteen

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24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет

13 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

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10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

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YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет



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В новом интервью United Rock Nations легендарный шведский гитарист Yngwie Malmsteen ответил на вопрос, слушает ли он когда-нибудь свои старые альбомы для вдохновения, когда сочиняет музыку:

«Никогда. Никогда. На самом деле я намеренно не слушаю музыку вообще. Я не слушаю ничего. Особенно когда я сочиняю, что на самом деле происходит практически постоянно, потому что каждый раз, когда я беру в руки гитару, или даже когда у меня нет гитары в руках, я сочиняю. И я не люблю, когда на меня даже случайно оказывают влияние. Так что меня совершенно не волнует, что сейчас в моде, и никогда не волновало. И я не задумывался о том, чтобы слушать свои старые вещи. Я тоже не хочу этого делать. Что было, то прошло. Я никогда не оглядываюсь назад.
Поскольку я играю так долго, я развил способность... Я могу сочинять по требованию. Если вы хотите, чтобы я написал что-то, я могу сделать это для вас. Если вы хотите, чтобы я написал песню в стиле кантри и вестерн, перезвоните через 10 минут, и я вам её напишу. Но это не то, что я ищу. Я ищу настоящие, честные, спонтанные мелодии, темы и арпеджио, которые приходят ко мне неожиданно. Поэтому, когда я импровизирую на инструменте, что-то получается, и я говорю: "Вау!", бегу в студию и записываю это, чтобы, так сказать, задокументировать. Или, если я действительно вдохновлён, я записываю всю вещь целиком; как будто она почти закончена прямо в тот момент. Вот что меня волнует. Я не могу описать, когда это происходит. Это происходит только тогда, когда это происходит. Так что нужно поймать момент и запечатлеть его».

YNGWIE MALMSTEEN: 'I Deliberately Don't Listen To Music At All' When I'm Writing





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


24 июл 2021, 16:08		Зpя, на самом деле!

father


24 июл 2021, 16:16		Альбом-то вчера вышел. Странные впечатления - вроде и не так плохо, как последние два, но на нём так мало песен и так чересчур много дрочилова, что послушать до конца некоторые треки сложнее, чем какой-нибудь свирепейший дэткор.


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