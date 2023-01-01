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Yngwie Malmsteen

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26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом

12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии

16 ноя 2021 : 		 Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»

27 окт 2021 : 		 JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN

13 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году

7 сен 2021 : 		 Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места

18 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
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Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN



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Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN, которое состоялось седьмого сентября в Ace Of Spades, Sacramento, California, доступно для просмотра ниже:

0:00 Intro
1:26 Rising Force
4:32 Top Down, Foot Down
6:10 No Rest for the Wicked
7:44 Soldier
11:02 Song Break
11:31 Into Valhalla
13:09 Baroque & Roll
14:51 Like An Angel
18:55 Relentless Fury
20:53 Now Your Ships Are Burned
24:18 Wolves At The Door (G minor Arp)
27:24 Yngwie Talks to Crowd
Si Vis Pacem (Parabellum)
27:53 Badinere (Double F# M)
30:18 Paganinie's 4TH/ARPAGIO
31:26
33:04 Far Beyond The Sun
38:20 Star Spangled Banner
39:33 Seventh Sign
Toccata
44:35 Keyboard
46:30 Evil Eye
49:50 Smoke On The Water (DEEP PURPLE cover)
53:13 Emilio Talks to Crowd
53:59 Trilogy Segue
54:52 Trilogy
56:41 Vengeance
57:11 Guitar Solo
1:00:44 Red House
1:03:55 Fugue
1:06:39 Guitar Solo & Noise
1:09:26 Drum Solo
1:11:11 You Don't Remember, I'll Never Forget
1:13:57 Yngwie Thanks Crowd and Band Leaves Stage
1:14:36 Crowd Cheers
1:15:20 Yngwie Returns to Stage
1:15:57 Yngwie Plays Acoustic Guitar (Black Star Segue)
1:19:42 Black Star
1:25:50 Yngwie Thanks Crowd
1:26:30 Band Bows and Leaves Stage






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