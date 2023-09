сегодня



Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN



Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN, которое состоялось седьмого сентября в Ace Of Spades, Sacramento, California, доступно для просмотра ниже:



0:00 Intro

1:26 Rising Force

4:32 Top Down, Foot Down

6:10 No Rest for the Wicked

7:44 Soldier

11:02 Song Break

11:31 Into Valhalla

13:09 Baroque & Roll

14:51 Like An Angel

18:55 Relentless Fury

20:53 Now Your Ships Are Burned

24:18 Wolves At The Door (G minor Arp)

27:24 Yngwie Talks to Crowd

Si Vis Pacem (Parabellum)

27:53 Badinere (Double F# M)

30:18 Paganinie's 4TH/ARPAGIO

31:26

33:04 Far Beyond The Sun

38:20 Star Spangled Banner

39:33 Seventh Sign

Toccata

44:35 Keyboard

46:30 Evil Eye

49:50 Smoke On The Water (DEEP PURPLE cover)

53:13 Emilio Talks to Crowd

53:59 Trilogy Segue

54:52 Trilogy

56:41 Vengeance

57:11 Guitar Solo

1:00:44 Red House

1:03:55 Fugue

1:06:39 Guitar Solo & Noise

1:09:26 Drum Solo

1:11:11 You Don't Remember, I'll Never Forget

1:13:57 Yngwie Thanks Crowd and Band Leaves Stage

1:14:36 Crowd Cheers

1:15:20 Yngwie Returns to Stage

1:15:57 Yngwie Plays Acoustic Guitar (Black Star Segue)

1:19:42 Black Star

1:25:50 Yngwie Thanks Crowd

1:26:30 Band Bows and Leaves Stage











