23 ноя 2018



Гитарист GREAT WHITE о новом вокалисте



Sally Steele недавно поговорила с гитаристом GREAT WHITE Mark'ом Kendall'ом и вокалистом Mitch'ем Malloy'ем — небольшие выдержки доступны ниже.



О том, как Mitch оказался в GREAT WHITE:



«В первый раз я увидел Mitch'a, когда мы записали наш альбом с Michael'ом Wagener'ом в прошлом году в Нэшвилле, у нас была часть в двух песнях, где мы хотели что-то типа кричащего вокала. Так что у нас было человек 20 на выбор, и он был одним из них. Я не уверен, общались ли мы там, может, просто поздоровались. Во второй раз я встретил его в рамках круиза Monsters Of Rock — полагаю, Terry вывел его на сцену. Michael прислал мне фото, и я увидел Mitch'a рядом со мной на сцене. [Я подумал]: "А выглядит неплохо". Мне понравилось, как это выглядело со стороны. И как-то утром я разговаривал по мобильнику и случайно увидел сообщение, что Mitch несколько недель или что-то около того был в VAN HALEN, а я об этом никогда не слышал, так что мне было очень интересно посмотреть, как всё было. Я нашел видео, документальный фильм об этом, и мне стало интересно послушать его голос.



Так что когда я вернулся, я нашёл несколько его сольных треков. И всё звучало так, как будто у него настоящая труба! Затем я позвонил Michael'y Lardie, и он говорит: "О да, я некоторое время присматривался к нему". И я такой: "Что? И почему мне никто об этом не сказал?". А потом я услышал, что мой агент Sullivan предлагал его или что-то вроде того, но мне никто ничего не сказал.



Так что всё получилось не из серии "мы дали объявление, приходите, мы ищем вокалиста и устраиваем прослушивание". Всё было как... Всё получилось немного странно. Мы связались с ним, он записал свой вокал на несколько песен — старых и новых. И я сказал: "Эй, чувак, звучит всё просто круто. Давай посмотрим, что у нас получится". И он вышел и спел — один день, второй день, и на второй день всё уже звучало так, что все в группе были очень довольны. И мы сразу же нашли общий язык: "О, у нас новый парень в команде". У нас появилась новая энергия. Всё сразу стало классно. Мы фотографировались, хотя обычно ничего подобного не делали. Но шоу говорят о том, что всё идёт отлично. Он очень близок к песням, старым темам. Так что всё должно быть замечательно!»



О причинах ухода Terry из GREAT WHITE:



«Ничего кардинального. Мы немного отдалялись друг от друга, но это не было похоже на какие-то грандиозные склоки из серии: "Я ненавижу тебя. Уходи!" или что в этом роде. Это было из серии, когда... Как будто как распадается брак... Никто больше не испытывал никаких чувств. Кроме того, я был очень рад за него, так как он вернулся туда, где, как я считаю, его родной дом — в XYZ. Я знаю, что он был с нами достаточно долго и проделал отличную работу. И нам очень нравится то, как всё делает Mitch. Мы считаем, что он отлично подходит группе. Когда мы просто стоим рядом друг с другом, это выглядит круто; он заставляет нас выглядеть хорошо».



О том, думает ли он, что когда-нибудь «исправит» отношения с оригинальным вокалистом Jack'ом Russell'ом:



«Мы никогда не доводили дело до препирательств. Я не думаю, что я когда-либо настолько сильно препирался с Jack'ом— может быть, один аргумент за 30 лет. Так что на самом деле не так много нужно исправлять. Он просто реально скатился в какой-то тёмный мир, не слишком хорошо себя вёл, и всё начало ломаться. Мы ждали, когда он вернётся, а вместо этого на нас подали в суд. Я ничего не имею против него, я не стыжусь ни одного года, что мы были вместе. Но что касается того, что нам нужно "что-то исправить", а я слышу это с завидным постоянством, я постоянно удивляюсь и говорю: "Но мы никогда не ругались". Это всё законно, юридическая борьба не более. Я пожал ему руку, мы так и сделали после того, как договорились. Я думаю, он способен играть, так что сил ему. А мы действительно счастливы. Так что только вперёд!»



























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