Вокалист GREAT WHITE: «Я не собираюсь сдавать назад»
Вокалист GREAT WHITE Mitch Malloy опубликовал сообщение в своём фейсбук-аккаунте 26 июля (сейчас его там нет), к которому прикрепил фотографию трёх женщин, находившихся в первом ряду концерта группы в начале месяца, которых обвиняли в нарушении социальной дистанции, и написал следующее:
«Первый ряд концерта Great White @first_on_first в моём родном городе Дикинсоне. В фейк-новостях говорилось, что там не было никаких масок, никакого социального дистанцирования. Я всё время говорю обратное, и этот фотоснимок доказывает мою точку зрения. Я никогда не извинялся. И никогда не буду. Это был потрясающий концерт на фестивале моих хороших друзей для моей родной толпы!»
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