TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE



TERRY ILOUS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, считает ли он, что появление его сольной пластинки "Gypsy Dreams" в 2017 году стало основанием для размолвки в GREAT WHITE:



«Я начал работать над этим альбомом в 2016 году. И я всегда говорил группе, что работаю над альбомом. Нечего было скрывать. Почему у кого-то должны быть проблемы с выпуском сольного альбома, особенно если это всё равно не тот же самый тип музыки? Я родом из той школы, где хорошо делать другие вещи; ты должен расширять свой кругозор. Я работал со многими музыкантами... Я работал со многими совершенно разными людьми в своей карьере — в качестве бэк-вокалиста, просто вокалиста или ещё кого-нибудь, так что для меня это не было большой проблемой. И я спросил у группы разрешения, я сказал: "Ничего страшного"? А они ответили: "Да, ты можешь делать своё дело". И я ответил: "Отлично. Потрясающе". Итак, на дворе 2016 год. Я занимаюсь чем-то вроде GoFundMe, чтобы собрать деньги на альбом. И вдруг в конце 2016 года группа говорит мне: "GREAT WHITE собираются записать новый альбом". Я такой: "Правда? Хорошо. Так что давайте готовиться к сочинению". Я вернулся и начал сочинять песни, и в то же время я заканчивал свой собственный альбом. А потом я сообщил, что мой альбом выйдет 15 мая, группа встретилась со мной и сказала: "Ты не можешь выпустить свой альбом". Я такой: "Почему?" — "Ну, ты не можешь выпустить свой альбом, потому что мы выпустим наш альбом в конце месяца". Я такой: "Что мне делать?" — "Ты не можешь его выпустить". И на этом всё. Это вызвало большое неприятие в коллективе, большую проблему, особенно потому что команда, с которой я работал для моего сольного альбома, состояла в основном из латиноамериканцев. Так что это стало проблемой, и это начало создавать проблемы между мной и парнями в группе. Кстати, не все, но некоторые были негативно настроены из-за этого».



По его словам, он всегда заявлял о том, что его главной целью являются GREAT WHITE, а не его сольная карьера:



«Я давал много интервью и всегда говорил одно и то же: "Я вокалист GREAT WHITE. Мой приоритет — GREAT WHITE". Я всегда это повторял, потому что иногда люди могут неправильно истолковать то, что ты хочешь сказать. Так что я говорил: "Нет. Я вокалист группы GREAT WHITE. Мой приоритет — GREAT WHITE. Я буду гастролировать с GREAT WHITE. И если группа не гастролирует, то я буду делать это сам". И всё. И это правда. Но, видимо, кто-то разозлился. Я гастролировал и в конце концов однажды получил письмо по электронной почте, в котором говорилось: "Спасибо за отличное время с нами. Ты отлично поёшь. Хорошей тебе жизни". И на этом всё».



Terry заметил, что «совершенно не предполагал», что его заменят:



«В последний раз, когда я играл с GREAT WHITE, мы давали ряд аншлаговых концертов. На самом деле одно из последних шоу, которое мы дали, было в четверг в Висконсине. Мы провели летний фестиваль, и там было 10 тысяч человек. Толпа сошла с ума — 10 тысяч человек просто слетели с катушек. И в тот день я так хорошо пел. Знаешь, иногда ты поёшь лучше, чем в другие дни, — так бывает у вокалистов — в тот день я был очень хорош. Не хочу быть претенциозным, но я был счастлив. Я думал в тот момент: "Ах, чувак. Отличное выступление". В пятницу и субботу мы участвовали ещё в двух шоу — одно из них было в Лас-Вегасе, мы играли SLAUGHTER, а после него все крепко обнялись: "Эй, брат, увидимся на следующей неделе". И это был последний раз, когда я общался с кем-то из группы. В понедельник утром я получил e-mail... Лидер команды, Mark [Kendall, гитара] прислал мне электронное письмо, но оно было от имени всех участников. "Мы считаем, что тебя должен заменить кто-то другой. И мы желаем тебе всего наилучшего". Письмо было вежливым: "Удачи тебе. У тебя не будет проблем с поиском другой группы. Пожалуйста, не говори о нас плохого. Мы также никогда не скажем о тебе плохих вещей". И на этом всё».



Относительно его первоначальной реакции на электронную почту Ilous ответил:



«Я был удивлён, я правда был несколько удивлен, потому что я сделал с ними три альбома. Эй, я ведь помог восстановить бренд. Я отдал всё, что мог, за эти девять лет. Когда я присоединился к GREAT WHITE, мне не очень хорошо платили, однако я сказал: "Я всё равно сделаю это, потому что я хочу доказать себе и тем парням, что я могу это сделать". Так что я сделал всё, что мог. Я бы с радостью переговорил по телефону, а лучше бы встретился с группой, где бы мне сказали: "Эй, ничего не получается. Ты можешь поработать над этим? И, может быть, мы дадим тебе ещё один шанс". — "Хорошо". Я думаю, это справедливо — когда ты преданный работник и выполняешь все задачи. Тебе нужен второй шанс. Но второй шанс для чего? Я не сделал ничего плохого. Я не занимался сексом ни с одной из их жён. Я не такой человек».



Он добавил, что в GREAT WHITE были некоторые личные разногласия, но этого было недостаточно, чтобы создать серьёзную проблему, когда он и его тогдашние товарищи по группе жили в непосредственной близости друг от друга во время гастролей:



«Я всегда был предан GREAT WHITE. Я сказал себе: "GREAT WHITE — это GREAT WHITE". Я люблю группу. Я люблю их музыку и рад находиться в группе. Я ничего не ожидал. Я знал, что у меня проблемы с одним парнем в группе, ровно как с этим парнем были проблемы и у других. Но я не думал, что они решат сказать: "К чёрту Terry, давай найдём кого-нибудь другого". Я совсем не ожидал этого. Я был полностью застигнут врасплох, и это мягко говоря. Я был рядом с ними. Но я не написал ничего негативного. Я не делал глупых комментариев в интернете, я не делал ничего подобного. Я сказал: "Ну, значит, так вот всё. У них есть кто-то другой. Я не желаю ему ничего плохого", — я бы в любом случае ничего подобного не сделал».



По иронии судьбы, впервые Malloy выступил с GREAT WHITE в круизе Monsters Of Rock в 2018 году, всего за несколько месяцев до того, как Terry был уволен. Именно Terry пригласил Mitch'a подняться на сцену и присоединиться к GREAT WHITE для исполнения кавер-версии Ian'а Hunter'а "Once Bitten, Twice Shy":



«Это я познакомил Mitch'a с группой. И я никогда не забуду этот день. Я познакомил его с группой, и он пытался вытеснить меня со сцены. Я выступаю на сцене, но там не нужно переусердствовать. Это как секс. Музыка — это секс, здесь всё то же самое. Тебе не нужно пробовать все позиции, чтобы понравиться твоему партнёру. Ты делаешь то, что делаешь, и всё. Но я понял, что Mitch пытался быть ярким и безумным на сцене, бегал из стороны в сторону, чтобы доказать, что он был отличным исполнителем. И я ничего не имею против него, кстати, я желаю ему всего самого лучшего. Но я сказал: "Хорошо. Молодец". Я не ожидал, что... Всё в порядке. Они сделали то, что должны были. И, честно говоря, по сей день я не желаю им ничего плохого. Даже Mitch'y — я счастлив, что он получил работу. Это не его вина. Его только что наняли».



















