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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 24
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Great White

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14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»

25 окт 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»

25 окт 2022 : 		 TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE

23 окт 2022 : 		 GREAT WHITE нашли вокалиста

22 окт 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE хвалит нового вокалиста

13 окт 2022 : 		 MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE

30 сен 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с вокалистом ALL OR NOTHING

21 сен 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 авг 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «ANDREW может взять любую ноту»

2 авг 2022 : 		 TERRY ILOUS не жалеет о времени в GREAT WHITE

27 июл 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

21 июн 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я хочу, чтобы группа вновь стала крутой»

15 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

14 июн 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом
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Басист GREAT WHITE перенес операцию



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Scott Snyder опубликовал следующее сообщение:

«Я знаю, что в последнее время я вел себя очень скромно, и вот почему. Некоторые из вас знают, что в декабре мне сделали серьезную операцию на спине. Я нуждался в ней уже много лет и не мог больше откладывать. Я очень хорошо восстанавливаюсь и хотел бы поблагодарить свою группу, семью, друзей, хирурга с его роботом и особенно мою жену Анжелику Снайдер. Она — настоящий боец, и со мной не было никаких проблем. Я люблю тебя, детка. У моих ребят из GREAT WHITE будет хороший резервный басист, который заменит меня на нескольких концертах. Так что, пожалуйста, продолжайте поддерживать их. Я вернусь как можно скорее. Я буду сильнее, быстрее, выше и переполнен металлом! Ха-ха!»






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