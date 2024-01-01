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Басист GREAT WHITE перенес операцию



Scott Snyder опубликовал следующее сообщение:



«Я знаю, что в последнее время я вел себя очень скромно, и вот почему. Некоторые из вас знают, что в декабре мне сделали серьезную операцию на спине. Я нуждался в ней уже много лет и не мог больше откладывать. Я очень хорошо восстанавливаюсь и хотел бы поблагодарить свою группу, семью, друзей, хирурга с его роботом и особенно мою жену Анжелику Снайдер. Она — настоящий боец, и со мной не было никаких проблем. Я люблю тебя, детка. У моих ребят из GREAT WHITE будет хороший резервный басист, который заменит меня на нескольких концертах. Так что, пожалуйста, продолжайте поддерживать их. Я вернусь как можно скорее. Я буду сильнее, быстрее, выше и переполнен металлом! Ха-ха!»











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