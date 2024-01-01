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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 30
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Great White

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26 авг 2024 : 		 GREAT WHITE работают над новым материалом

24 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GREAT WHITE

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30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

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30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»

25 окт 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»

25 окт 2022 : 		 TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE

23 окт 2022 : 		 GREAT WHITE нашли вокалиста

22 окт 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE хвалит нового вокалиста

13 окт 2022 : 		 MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE

30 сен 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с вокалистом ALL OR NOTHING

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Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»



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Audie Desbrow в недавнем интервью спросили, «по-прежнему ли приятно» слышать, как все зрители на концертах группы подпевают всем композициям:

«Абсолютно. Это довольно забавно, потому что я смотрю на бэклайн прямо перед тем, как мы готовимся к выступлению, изучаю толпу и все такое, и думаю: «Боже, здесь много седых и лысых людей. Мы старперы». Но опять же, благодаря [27-летнему вокалисту] Brett'y у нас появился совершенно новый набор молодежи и они все в восторге от него. Он сейчас в ударе. Он выходит на сцену и встречается со всеми людьми после концертов. А мы позволяем ему делать свое дело, потому что он разжег огонь под нашими задницами, чтобы мы могли снова выступать. Так что теперь, когда он может справиться с этим, это очень здорово. Он молод и может выдержать изнурительные путешествия».




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