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Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»



Audie Desbrow в недавнем интервью спросили, «по-прежнему ли приятно» слышать, как все зрители на концертах группы подпевают всем композициям:



«Абсолютно. Это довольно забавно, потому что я смотрю на бэклайн прямо перед тем, как мы готовимся к выступлению, изучаю толпу и все такое, и думаю: «Боже, здесь много седых и лысых людей. Мы старперы». Но опять же, благодаря [27-летнему вокалисту] Brett'y у нас появился совершенно новый набор молодежи и они все в восторге от него. Он сейчас в ударе. Он выходит на сцену и встречается со всеми людьми после концертов. А мы позволяем ему делать свое дело, потому что он разжег огонь под нашими задницами, чтобы мы могли снова выступать. Так что теперь, когда он может справиться с этим, это очень здорово. Он молод и может выдержать изнурительные путешествия».







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