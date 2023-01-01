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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 19
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Great White

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Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом



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Mark Kendall в рамках визита на радио 96.1 KLPX сообщил, что готовит новый материал с новым вокалистом Brett'ом Carlisle'ом:

«Я приглашал его к нам несколько раз. И мы ходили к моему приятелю, который был в DIO семь лет. Его зовут Tracy G. Его настоящая фамилия Grijalva. Но он отличный гитарист. Его студия немного лучше моей. Мне всегда приходится приводить сюда парней, и это просто кошмар. Но он записывается там уже много лет, так что всё проходит быстрее, если я прихожу туда.

Мы делаем демо-записи с помощью драм-машины. Я играю на басу. Это просто дурдом. Но выходит очень хорошо. И мы хотим выпустить что-нибудь в этом году. Правда пока не решили, будет ли это полноценный релиз или всё останется в формате синглов/клипов и какого-то ЕР».




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