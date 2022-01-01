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Great White

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Гитарист GREAT WHITE хвалит нового вокалиста



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Mark Kendall в рамках недавнего интервью с теплотой отозвался о, возможно, новом постоянном вокалисте GREAT WHITE Brett'e Carlisle:

«Да-да. Мы это обсуждаем. Мы общаемся с ним. Мы пока не делали никаких громких заявлений. Но как бы мы ни любили и уважали Andrew, — а я по-прежнему уважаю его — он предан своей группе [LAST IN LINE]. А с нашим брендом мы не можем иметь вокалиста, который играет в нескольких группах, это просто не работает. Это не очень хорошо для нашего имиджа. Сложно планировать выступления, когда кто-то занят чем-то другим. Поэтому нам больше нравится кто-то, кто отлично поёт, полностью предан нам, лоялен по отношению к группе, обожает участвовать в ее работе.

Мы выступали с Brett'ом, и это стало всемирной новостью. А я даже не хотел участвовать в шоу. Мы прослушивали, кажется, трех певцов, только чтобы сделать одно шоу. Так что это дополнительная работа: ты должен посмотреть, сможет ли кто-то справиться с ней. И он звучал лучше всех. Наш друг познакомил нас с ним. Он играет в группе ALL OR NOTHING [из Бирмингема, штат Алабама]; думаю, они исполняют каверы. Я не очень много об этом знаю. Но в любом случае я даже не хотел участвовать в шоу. Они уговорили меня. Я услышал его голос. Он спел пару наших песен, записал вокал на кассету. И я сказал: "Он звучит ближе, чем кто-либо другой. Так что ладно". И мы поехали репетировать в Лас-Вегас. И я очень нервничал перед выступлением; я думал: "Это может стать концом карьеры". И, конечно, всё было совершенно наоборот. Это стало мировой новостью. Была пресса в Италии, Великобритании, Германии, США. Многие интернет-журналы, которые обычно ищут грязи и хотят вытащить грязь из всего и наброситься на всех, на самом деле даже у них были хорошие впечатления. Он просто исполнил наши песни. Люди наслаждались им на самом концерте, не только пресса. И он замечательный парень. Ему 25 лет, так что он чуть моложе нас. Но он очень скромный. Ему очень нравится идея быть в группе, и он по-настоящему выкладывается на сцене. Я был очень удивлён этим. Он задавал много вопросов. Он просто хороший парень».




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