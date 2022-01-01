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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Great White

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TERRY ILOUS не жалеет о времени в GREAT WHITE



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TERRY ILOUS в рамках недавней беседы обсудил своё пребывание в составе GREAT WHITE:

«GREAT WHITE стали для меня прекрасной возможностью. Я очень благодарен за то, что они позвонили мне и предложили присоединиться к группе. Всё было очень позитивно, и я ни о чём не жалею. Это было здорово, и я благодарю группу за такую прекрасную возможность.

Я был с ними девять лет и пятьсот шестьдесят концертов, большинство из которых были аншлаговыми. Я неплохо поработал над тремя альбомами, но они хотели чего-то другого, и я тоже хотел сделать что-то другое. Им нужен был другой звук или другой взгляд, как говорится. Неважно. Они счастливы, и я счастлив, и это всё, что имеет значение. У меня нет никаких обид. Всякое случается. Это случается со многими великими певцами. Многие великие музыканты теряют своё место, но не нужно зацикливаться на прошлом. Вы должны двигаться вперёд и думать: "Хорошо, что же теперь будет со мной? Что я должен делать, чтобы продолжать работать?" Я понял, что у меня хорошее имя, и решил вернуться к тому, чем занимался раньше, а именно к работе за кадром. Я вернулся к озвучке, делал джинглы, а потом выпустил песни. И я счастлив. Я ни о чём не жалею.

Я желаю группе всего самого лучшего. Никаких обид. Я пошёл дальше. Я не знаю, что они собираются делать. Понятия не имею. Я не желаю ничего плохого ни группе, ни её участникам. Для меня это был действительно замечательный опыт. Большое спасибо за предоставленную возможность. Я очень рад и польщён. Это всё, что я могу сказать».




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