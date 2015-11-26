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JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»



Бывший вокалист GREAT WHITE JACK RUSSELL был вынужден записать специальное видео, в котором прояснил для заблуждающихся, что он не принимал участие в концерте группы девятого июля, когда все зрители не соблюдали никаких мер безопасности.



«Привет всем, это Jack Russell из JACK RUSSELL'S GREAT WHITE. Я слышал грязные слухи о том, что мы играли в Северной Дакоте девятого числа. Позвольте прояснить: мы не выступаем под именем GREAT WHITE вот уже одиннадцать лет. Мы играем как JACK RUSSELL'S GREAT WHITE. Если не говорится JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, то это не моя группа.



Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы очень серьезно воспринимаем всю ситуацию с COVID-19 и все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. И если вы это не делаете, то не выполняете своих обязательств. Так что беритесь за дело и носите маску».













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