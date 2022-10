сегодня



MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE



MARK KENDALL вернулся к событию, случившемуся 20 февраля 2003 года на концерте JACK RUSSELL'S GREAT WHITE. Kendall присоединился к бывшему коллеге после просьб с целью повысить сборы с выступлений. В интервью "Sally Steele Rocks! Show" он сказал:



«Наверное, люди неправильно поняли, думая, что GREAT WHITE используют пиротехнику. Потому что мы никогда не использовали её раньше. И главная причина в том, что мы не из тех, кто любит шоу. Мы просто хотим... Дайте нам много света, может быть, немного дыма на балладе и девушек за кулисами. На этом GREAT WHITE практически заканчиваются. Мы не собираемся ничего взрывать и тому подобное. Так что это было немного странно. Но это была сольная работа [Jack'a]. Все изделия, которые у него были, были только Jack Russell — CD Jack Russell, футболка Jack Russell, фотография позади нас...»



По его словам, тур вообще должен был называться "the Jack Russell "For You" по названию второго сольного альбома, выпущенного Jack'ом в 2002 году:



«И когда я приехал, я даже не представлял... Лишь на третьем или четвёртом концерте я увидел флаер Jack Russell's GREAT WHITE. И я обратился к менеджеру: "Вы называете это Jack Russell's GREAT WHITE? Ну и ладно, классно". Но в тот вечер, когда случился этот трагический инцидент, они вывесили только название GREAT WHITE, и, думаю, именно из-за этого и случилась путаница. Но я никого не знал в его сольной команде, я впервые встретился с ними только в туре».



Этот пожар стал четвёртым по количеству смертельных случаев в истории американской музыки. В 2008 году группа согласилась выплатить миллион долларов выжившим и семьям жертв этого пожара.



«Это был просто ужасный опыт. Я поговорил со своим пастором. Это была самая ужасная вещь в моей жизни. Я очень близок со всеми в Род-Айленде. Мы постоянно общаемся в соцсетях. Это была просто ужасная ночь».



Он рассказал о том, что видел в тот трагический вечер:



«Всё выглядело очень умеренно [сначала], но я почувствовал жар, а я никогда не чувствовал жара раньше при таких ситуациях, и я понял, что что-то не так. Поэтому я вышел через заднюю дверь, чтобы не мешать всем, чтобы они могли потушить огонь. Я подумал, может, у них есть огнетушитель. Потому что я видел на стене, что загорелась только очень маленькая часть поролона, и я думал, что они просто потушат его. Но когда они открыли двери... Всё помещение было залито этой чёрной пеной, и, как выяснилось позже — конечно, тогда я этого не знал, — но пожарный сказал, что это было равно 13 галлонам бензина на стене или что-то в этом роде. Так что когда они открывали двери, из-за обратной тяги или типа того огонь только разгорался. И это было просто ужасно. Я не хочу об этом вспоминать».







