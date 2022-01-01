Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 10
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 9
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 9
*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*TESTAMENT готовят балладу 7
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 10
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 9
[= ||| все новости группы



*

Great White

*



13 окт 2022 : 		 MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE

30 сен 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с вокалистом ALL OR NOTHING

21 сен 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 авг 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «ANDREW может взять любую ноту»

2 авг 2022 : 		 TERRY ILOUS не жалеет о времени в GREAT WHITE

27 июл 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

21 июн 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я хочу, чтобы группа вновь стала крутой»

15 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

14 июн 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом

9 июн 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Планов воссоединения с Jack'ом Russell'ом нет»

1 июн 2022 : 		 GREAT WHITE сменили вокалиста

27 дек 2021 : 		 TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу

26 июл 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE "о том самом концерте"

24 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит JOURNEY

16 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит AEROSMITH

4 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Важно создавать новую музыку»

1 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас очень много материала»

6 май 2021 : 		 MARK KENDALL: «Не представляю, как вновь играть с Jack'ом Russel'ом»

16 апр 2021 : 		 TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE

10 фев 2021 : 		 Новое видео от вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом

13 янв 2021 : 		 JACK RUSSELL — о своём уходе из GREAT WHITE: «До сих пор очень больно»

30 сен 2020 : 		 GREAT WHITE выпускают концертный альбом

29 июл 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «Я не собираюсь сдавать назад»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE



zoom
MARK KENDALL вернулся к событию, случившемуся 20 февраля 2003 года на концерте JACK RUSSELL'S GREAT WHITE. Kendall присоединился к бывшему коллеге после просьб с целью повысить сборы с выступлений. В интервью "Sally Steele Rocks! Show" он сказал:

«Наверное, люди неправильно поняли, думая, что GREAT WHITE используют пиротехнику. Потому что мы никогда не использовали её раньше. И главная причина в том, что мы не из тех, кто любит шоу. Мы просто хотим... Дайте нам много света, может быть, немного дыма на балладе и девушек за кулисами. На этом GREAT WHITE практически заканчиваются. Мы не собираемся ничего взрывать и тому подобное. Так что это было немного странно. Но это была сольная работа [Jack'a]. Все изделия, которые у него были, были только Jack Russell — CD Jack Russell, футболка Jack Russell, фотография позади нас...»

По его словам, тур вообще должен был называться "the Jack Russell "For You" по названию второго сольного альбома, выпущенного Jack'ом в 2002 году:

«И когда я приехал, я даже не представлял... Лишь на третьем или четвёртом концерте я увидел флаер Jack Russell's GREAT WHITE. И я обратился к менеджеру: "Вы называете это Jack Russell's GREAT WHITE? Ну и ладно, классно". Но в тот вечер, когда случился этот трагический инцидент, они вывесили только название GREAT WHITE, и, думаю, именно из-за этого и случилась путаница. Но я никого не знал в его сольной команде, я впервые встретился с ними только в туре».

Этот пожар стал четвёртым по количеству смертельных случаев в истории американской музыки. В 2008 году группа согласилась выплатить миллион долларов выжившим и семьям жертв этого пожара.

«Это был просто ужасный опыт. Я поговорил со своим пастором. Это была самая ужасная вещь в моей жизни. Я очень близок со всеми в Род-Айленде. Мы постоянно общаемся в соцсетях. Это была просто ужасная ночь».

Он рассказал о том, что видел в тот трагический вечер:

«Всё выглядело очень умеренно [сначала], но я почувствовал жар, а я никогда не чувствовал жара раньше при таких ситуациях, и я понял, что что-то не так. Поэтому я вышел через заднюю дверь, чтобы не мешать всем, чтобы они могли потушить огонь. Я подумал, может, у них есть огнетушитель. Потому что я видел на стене, что загорелась только очень маленькая часть поролона, и я думал, что они просто потушат его. Но когда они открыли двери... Всё помещение было залито этой чёрной пеной, и, как выяснилось позже — конечно, тогда я этого не знал, — но пожарный сказал, что это было равно 13 галлонам бензина на стене или что-то в этом роде. Так что когда они открывали двери, из-за обратной тяги или типа того огонь только разгорался. И это было просто ужасно. Я не хочу об этом вспоминать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом