ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE



ANDREW FREEMAN в недавнем интервью рассказал о причинах, по которым столь недолгое время он был в составе GREAT WHITE:



«Я никогда не был большим поклонником GREAT WHITE. Поэтому, когда я пришёл туда, было несколько песен, которые мне понравились. Я люблю их первый альбом. Но я не был поклонником некоторых элементов этого альбома. Поэтому, когда я пришёл к ним, я пришёл как парень, увлекающийся блюзом. Многие из этих песен очень блюзовые, в них есть элемент жёсткого блюза, поэтому я хотел привнести в них именно блюзовый элемент. Поэтому я подошёл к работе как HUMBLE PIE — как к тому, что на них повлияло — HUMBLE PIE или LED ZEPPELIN, а не как ученик [оригинального вокалиста GREAT WHITE] Jack'a Russell'a или Stephen'a Pearcy из RATT или ученик певцов 1980-х. Я хотел прийти как ученик того, что вдохновило меня на эту музыку».



По поводу обстоятельств, приведших к его расставанию с GREAT WHITE, Andrew — который уже более десяти лет является участником LAST IN LINE, в составе которой также гитарист DEF LEPPARD Vivian Campbell и бывший барабанщик BLACK SABBATH и DIO Vinny Appice, — ответил:



«Я не хочу, чтобы эти группы получили больше внимания прессы от того, что я там делаю. Потому что многие из этих ребят — и я не говорю о ком-то конкретно — но многие из этих групп, которые пытаются сохранить жизнь и сохранить своё имя, когда я присоединяюсь к группе, получают большое внимание прессы, потому что это связано с DIO, это связано с DEF LEPPARD, это связано с BLACK SABBATH, это связано со всеми ребятами, с которыми я играю.



Наша группа LAST IN LINE крута в том смысле — иногда меня это расстраивает — но она крута в том смысле, что мы не переигрываем; нами не перенасыщены. В некоторые годы мы давали много концертов, выпускали пластинки, и обычно — в девяти случаях из десяти — они получали очень хорошие оценки. Поэтому я знаю, какое место я занимаю в глазах публики, я предполагаю, в том небольшом сообществе, в котором мы существуем. Поэтому, когда я начинаю говорить об этих великих группах прошлых лет, о том, что произошло между мной и ими, это увеличивает давление на них... Так что я не хочу, чтобы о них говорили больше, чем о споре между Jack'ом Russell'ом и другим парнем [гитаристом GREAT WHITE Mark'ом Kendall'ом]. "А Jack вернётся и будет петь с вами?" — "Никогда". — "Я не знаю, почему они меня выгнали". — "Ну ты же наркоман". У меня нет никакого грёбаного интереса в этой борьбе; у меня нет никакой вины в этой ситуации. Так что я могу сказать: "Вот почему они меня выгнали"... Я был в группе всего четыре месяца, пять месяцев, так какого хрена это имеет значение? Почему это имеет значение? Потому что они просто примут это, и он скажет что-нибудь обо мне, а потом я скажу что-нибудь о нём, а потом он встретит меня и скажет: "Привет, братан. Как дела?", и всё это будет просто фальшивой хернёй, которая меня совершенно не интересует.



Они были в ситуации, когда им нужен был кто-то на подмену, потому что они были недовольны своим старым вокалистом, и я сказал: "У меня есть такие-то даты, и у меня есть такой-то коллектив. И я не собираюсь уходить, но я уверен, что мы сможем договориться". И всё свелось к тому, что мой менеджер LAST IN LINE и их агент GREAT WHITE не общались друг с другом. Я приложил все усилия, чтобы заставить их поговорить друг с другом, чтобы всё получилось, но ничего не вышло, потому что никто не хотел идти навстречу. Я сказал им в самом начале этой истории, что "у меня есть определённые даты", и они сказали: "Хорошо. Круто. Мы постараемся обойтись без них". А потом они допустили ошибку при бронировании и решили найти кого-то другого. Вот так всё и получилось. И это хорошо для них, потому что они, вероятно, стали счастливее».



Рассказывая о конкретном эпизоде, из-за которого его в итоге исключили из GREAT WHITE, Freeman сказал:



«Был концерт, который у меня был забронирован, и я дал всю информацию всем, когда присоединился к группе; это было ещё в июне. А кто-то не записал её. (Смеётся). Я поговорил с агентом. Я говорил с группой — с представителем группы, когда я думал, что группа общается друг с другом. Но у них не очень хорошая коммуникация. Ничего против них не имею лично; просто у них не очень хорошая коммуникация. Шоу перенесли на дату, которая у меня была занята, — а это было в Вегасе — было шоу, которое я уже запланировал. Они об этом знали. И мы пережили волокиту, пытаясь разобраться с тем, кто виноват. И я лично позвонил 12 вокалистам, которые были моими друзьями. Я лично пытался добиться для них подмены, хотя, по сути, они облажались; их агент облажался. А потом у меня были забронированы три недели в ноябре с LAST IN LINE. И у них тоже, и они запланировали второе шоу на эти даты, и я говорю им: "Я не могу принять в этих концертах участия". И, было ещё одно шоу, которые я очень хотел отыграть, ведь оно было рядом с домом, где живёт мой отец во Флориде. И я тогда подумал: "О, здорово". Но потом неделю тура LAST IN LINE отменили, так что вопрос отпал сам собой. И я уже понял, что они собираются избавиться от меня, ещё до того, как они обо всём узнали.



На самом деле я ушёл из [GREAT WHITE] ещё в сентябре, из-за первого конфликта. Кто-то немного нагрубил мне по электронной почте, немного нахамил по электронной почте. И я подумал: "Знаете что? Мне не нужна эта работа. Я желаю Вам всего наилучшего. И почему бы Вам не найти кого-нибудь другого? Я закончу то, что было, и найду кого-нибудь другого". И тогда это было что-то из серии: "Ничего себе! Телефон начал звонить. А я не ответил... Обычно так и происходит: когда ты говоришь кому-то, чтобы он шёл на йуг, и у тебя есть достоинство, тогда тебе позвонят. Но в тот момент у них никого не было... И я такой же заменяемый, как и все остальные. Всех можно заменить.



Люди говорят: "Им будет ужасно без тебя", бла-бла-бла. Я уверен, что им будет хорошо. Я даже не знаю, кто теперь с ними. Но я не всегда думал, что с [бывшим вокалистом GREAT WHITE Mitch'ем Malloy'tv] было что-то не так. Mitch был великолепен. У Mitch'a великолепная внешность; он отлично выглядит. Я помню, когда он пришёл в группу, я подумал: "Вот это да. Это для них очень хороший ход". Потому что у него есть имя. Его знают в этом сообществе. Но это их дело...»







