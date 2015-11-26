TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»
Бывший вокалист GREAT WHITE TERRY ILOUS был вынужден опровергать информацию ряда СМИ о том, что он принимал участие в концерте в Северной Дакоте:
«Статью @EW, которую потом перепостили @people @foxcarolinanews с моей фотографией относительно концертов GREAT WHITE. Удивительно, как многие готовы перепостить информацию и не считают нужным даже проверять ее. Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года».
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