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Great White

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|||| 18 янв 2023

Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту



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Mark Kendall в рамках недавнего интервью рассказал о новом вокалисте GREAT WHITE Brett'e Carlisle и первом впечатлении от концертов:

«Он обладает диапазоном от А до Я. Он изначально был просто заменой [на шоу в Лас-Вегасе], потому что... Andrew замечательный певец и офигенный чувак — я люблю его — но он в другой группе. Он является частичным владельцем названия, и они только что записали альбом. Они гастролируют. А для такой группы, как мы, трудно иметь в составе вокалиста, который поёт в других группах. "Кто ваш вокалист?" — "Парень из LAST IN LINE". Так что это был просто запасной вариант. И я почти не собирался этого делать. Пришлось прослушивать какого-то парня George'a Lynch'a и ещё одного парня из SONS OF что-то там — я даже не помню, как там точно было... А потом мы узнали, что на паре треков поёт этот парень — и ему всего 25 лет. Мы дали ему только музыку, а он наложил свой вокал. Я подумал: "Ну он, по крайней мере, хотя бы поёт похоже". Но для себя я решил: "Я не буду его брать, если мы не сможем порепетировать. Мы должны хотя бы раз сыграть вместе". И вот мы репетировали в Лас-Вегасе, и я чувствовал себя немного лучше, но всё равно нервничал. Я думал: "Это может привести к концу карьеры". А в итоге всё оказалось совсем не так, как я предполагал: он вышел и просто полностью уничтожил всех и вся. Мы исполняем, например, "Stick It", и он поёт её абсолютно правильно — я к тому, что он попадает во все ноты. И это очень высоко; все эти элементы там, наверху. И некоторые песни, например, "Lady Red Light", очень трудно петь. Она находится в диапазоне FOREIGNER — настоящая верхняя середина, которая затрагивает часть вашего голоса, что очень трудно. Все, кто пытался её спеть, всегда испытывали трудности. Парень справился — полностью... Мне не нужно было ничего говорить — просто раз, два, три, четыре, вперёд. Так что это было очень хорошо! Ну и отзывы на первый концерт были отличные, даже те, кто обычно любят публиковать одну лишь грязь, не прошли мимо и по достоинству оценили нашего нового вокалиста!»




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