сегодня



Гитарист GREAT WHITE: «Планов воссоединения с Jack'ом Russell'ом нет»



Mark Kendall в рамках недавнего интервью рассказал о появлении в группе Andrew Freeman'а (LAST IN LINE):



«Он выступал с нами, наверное, месяцев восемь назад или около того [когда Mitch Malloy не смог приехать на концерт]; мы играли с FOREIGNER на севере [в Модесто, Калифорния, в октябре 2021 года]. И он потряс нас до глубины души. Так что уже тогда мы поняли, что хотим его взять. Но поскольку он был чем-то занят, и мы были очень заняты — [не хватало] времени на репетиции и тому подобное. Мы увидели это окно возможностей, и он был в полном восторге от этой идеи.



В его голосе есть много разных сторон, так что он не одномерен, хотя он и исполняет песни LAST IN LINE, как метал-скример, с открытым лицом. Но он может спеть балладу, как Сатана; я подразумеваю, что это просто убойно. Вот что мне нравится. Его голос очень хорош. И этот парень вибрирует на частоте, которую вы хотите использовать, — он просто классный чувак. Никакой ерунды, никакого эго, никаких ляпов или чего-то ещё, так что вы сразу же чувствуете, как формируется братство. И это нам нравится. Мы любим быть группой, быть единым целым — ходить куда-то вместе, делать что-то вместе и просто наслаждаться обществом друг друга. Никаких странных похождений. Потому что мы через всё это прошли. Если кому-то немного смешно, это из серии: "Правда?" Это почти как если вы видите кокаин, вы говорите: "У тебя ещё есть это?" (Смеётся). Так что любые странные экскурсы — мы просто не понимаем этого.



Так что нам всё нравится. Мы не можем дождаться момента, когда фанаты услышат, как этот парень исполняет некоторые из наших знаменитых песен. И мы очень хотим записать новую музыку, потому что у меня много материала, у Michael'a [Lardie, гитара/клавишные] много материала. Мы делали что-то вместе, но так и не собрали всё воедино. Но теперь у нас есть парень, который может сделать всё. Поверьте мне, мы хотим записать что-нибудь с ним, потому что это будет просто невероятно».



Относительно ухода Mitch'a Malloy:



«Мы шли разными путями в том смысле, что он всегда был один; он не особо с нами общался. Он просто появлялся... Мы считаем, что так группа не работает. Он замечательный певец. Я не уверен, что он привык к тому, что он не полностью всё контролирует, потому что он был сольным артистом много лет. Он приятный парень. Он мне очень понравился. Я думаю, что некоторые наши песни немного выходят за рамки его диапазона, так что приходится немного попотеть. Но ничего серьёзного — никаких серьёзных ссор не было. До драки дело не доходило, если хотите [смеётся]. Так что это был не тот случай.



Мы отменили концерт — или нам пришлось бы отменить концерт, чтобы он выступил с трибьют-шоу VAN HALEN. Он предупредил нас об этом. Но когда FOREIGNER отменили [наш концерт с ними] из-за каких-то дел COVID, мы перенесли дату, и она выпала как раз на то время, когда он собирался выступить с шоу VAN HALEN, о котором он нас предупреждал. Так что, несмотря ни на что, ему, наверное, было очень трудно выпутаться из этой ситуации. Но в итоге для нас это стало благословением, потому что мы получили на замену Andrew. Когда мы услышали его выступление... Вся группа FOREIGNER стояла у сцены и говорила: "Боже мой, чувак. Это очень здорово". Было приятно, что они признали, что у нас было хорошее шоу. Вот тогда-то и зародилась эта идея: "Боже. Боже".



Ему нравится его сольная карьера. Я видел его сообщение [об уходе из GREAT WHITE], где он сказал: "Приготовьтесь к моему появлению с VAN HALEN. И я буду выступать с акустическим шоу, разговорным шоу и т. п. Так что я призываю людей прийти на его концерты, если он будет где-то недалеко от вас. И желаю ему всего хорошего, он классный парень!»



На вопрос о том, рассматривали ли он и его коллеги по группе идею воссоединения с оригинальным вокалистом GREAT WHITE Jack'ом Russell'ом, Mark ответил:



«Люди говорят: "Почему бы вам не наладить отношения с Jack'ом?" Но они не понимают, что мы никогда не ссорились. За 25 совместных лет мы поссорились всего два раза. То, что вывело его из строя, — это ужасные демоны наркомании, и это серьёзно повлияло на его здоровье. На днях я видел видео, где он даже не стоит на ногах — он пользуется инвалидной коляской и сидит на табуретке. Так что если мы вернёмся к этому, это будет выглядеть мрачно. Я бы предпочёл запомнить его другим... Потому что я очень горжусь нашей карьерой — я очень горжусь прошлым. Мне повезло быть его частью. И я хочу запомнить его таким, как тогда, когда он летает по сцене, заводит толпу и поёт от души, а не больным и разбитым человеком.



Моей целью всегда было дать лучшее шоу, на которое мы способны, и чтобы фанаты были под большим впечатлением. Мне очень нравится, как Andrew исполняет песни, потому что это именно то, что вы хотите услышать. И для меня это очень важно, чтобы песни — особенно самые главные песни — были спеты правильно и с полной отдачей. Это помогает нам играть лучше, хотите верьте, хотите нет. Так что для меня именно это и есть главное».







+0 -0



просмотров: 194