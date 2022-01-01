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Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a



MARK KENDALL в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, думал ли он о том, чтобы вернуть в состав Jack'a Russell'a:



«Нет, только потому, что он не на 100 % в форме. Он сидит на табурете, когда играет, и я бы предпочёл просто вспомнить его в период расцвета, когда он летал по сцене и пел как певчая птица. Я не могу позволить ему сидеть на табуретке на сцене, это не то шоу, которое я хочу устроить. Если бы мы играли на акустике и все сидели на табуретках, это была бы совсем другая история».







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