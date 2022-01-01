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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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Great White

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27 июл 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

21 июн 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я хочу, чтобы группа вновь стала крутой»

15 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

14 июн 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом

9 июн 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Планов воссоединения с Jack'ом Russell'ом нет»

1 июн 2022 : 		 GREAT WHITE сменили вокалиста

27 дек 2021 : 		 TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу

26 июл 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE "о том самом концерте"

24 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит JOURNEY

16 июн 2021 : 		 Вокалист GREAT WHITE исполняет хит AEROSMITH

4 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Важно создавать новую музыку»

1 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас очень много материала»

6 май 2021 : 		 MARK KENDALL: «Не представляю, как вновь играть с Jack'ом Russel'ом»

16 апр 2021 : 		 TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE

10 фев 2021 : 		 Новое видео от вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом

13 янв 2021 : 		 JACK RUSSELL — о своём уходе из GREAT WHITE: «До сих пор очень больно»

30 сен 2020 : 		 GREAT WHITE выпускают концертный альбом

29 июл 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «Я не собираюсь сдавать назад»

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»

14 июл 2020 : 		 TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»

14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте

14 июл 2020 : 		 На концерте GREAT WHITE все забили на маски

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Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a



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MARK KENDALL в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, думал ли он о том, чтобы вернуть в состав Jack'a Russell'a:

«Нет, только потому, что он не на 100 % в форме. Он сидит на табурете, когда играет, и я бы предпочёл просто вспомнить его в период расцвета, когда он летал по сцене и пел как певчая птица. Я не могу позволить ему сидеть на табуретке на сцене, это не то шоу, которое я хочу устроить. Если бы мы играли на акустике и все сидели на табуретках, это была бы совсем другая история».




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