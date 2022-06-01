GREAT WHITE сменили вокалиста

GREAT WHITE сообщили о том, что место Mitch'a Malloy занял Andrew Freeman (LAST IN LINE).
Kendall: «Andrew предлагает другую вокальную перспективу, другую хватку в своей подаче. Мы очень гордимся нашим прошлым. Мы гордимся тем, что наши поклонники поддерживали нас все эти годы. И появление в составе Andrew — это следующая глава нашей истории. Мы очень рады, что поклонники услышат, как он исполняет хиты и помогает нам продолжать двигаться вперед».
Добавил и сам Freeman: «Для меня большая честь внести свой вклад в наследие GREAT WHITE. Я полностью осведомлен об истории этой группы и ее братстве. Давайте зажигать!»
В отдельном заявлении в своей социальной сети Mitch сообщил:
«Поскольку у меня самые лучшие фанаты на свете, я хочу, чтобы вы первыми узнали, что я ушел из GREAT WHITE. В течение последнего года мы двигались в разных направлениях, но наше братство всегда будет с нами. Скоро мы все увидимся на концертах — я в предвкушении новых приключений, особенно с Mitch Malloy VH Experience и моим шоу Acoustic Storytellers!»
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