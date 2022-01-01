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Новый вокалист GREAT WHITE: «Я хочу, чтобы группа вновь стала крутой»



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Andrew Freeman в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поделился своим видением творчества GREAT WHITE:

«Когда я выступаю с GREAT WHITE, это их тема, а я просто стараюсь исполнять песни как Jack. Если мы будем делать оригинальный материал, то это здорово. Мы пока говорим об этом.

Я хочу снова сделать эту группу крутой, такой, какой она была, когда в ней был Jack. Когда он выступал, а потом разбивал бутылку о твою голову на сцене.

Хиты — "Once Bitten" [1987] и "...Twice Shy" [1989] и всё такое — это весёлые песни, но я считаю, что если их преподносит не тот человек, то они выглядят как — я не хочу, чтобы кто-то на меня обиделся — они выглядят как более слабая, более гламурная группа. А я никогда не воспринимал GREAT WHITE именно так, как группу гламурного типа. У всех были шикарные волосы, даже у Ozzy [Osbourne'а] были огромные кудри, блеск и всё остальное... Я никогда не воспринимал их такими. Я всегда представлял их как... Когда все были в кожаных штанах и кожаных куртках, с вырезами поверх кожаных курток с названием группы на спине — вот как я их рассматривал. Я вижу Jack'a... Даже сейчас, когда я вижу его на гастролях, потому что я выступал с ним на концертах — он не знает меня от Adam'a — но он всё ещё кажется тем парнем, который всё ещё могёт [смеётся]».

Он добавил, что был фанатом GREAT WHITE с начала 1980-х годов:

«Мне очень понравился их первый альбом. Я купил его, когда был ещё совсем молодым, вместе с альбомом MÖTLEY CRÜE "Too Fast For Love"».




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