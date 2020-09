сегодня



GREAT WHITE выпускают концертный альбом



GREAT WHITE планируют выпустить новый концертный релиз, получивший лаконичное название "Live", основу для которого составила запись выступления в августе 2018 года на Kentucky State Fair.



Трек-лист:



01. I'm Alright



02. Lady Red Light



03. Desert Moon



04. House of Broken Love Intro



05. House of Broken Love



06. Big Time



07. Blues



08. Mista Bone



09. Save Your Love



10. Rock Me Intro



11. Rock Me



12. Once Bitten Twice Shy





























