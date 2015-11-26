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Great White

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GREAT WHITE выпускают концертный альбом



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GREAT WHITE планируют выпустить новый концертный релиз, получивший лаконичное название "Live", основу для которого составила запись выступления в августе 2018 года на Kentucky State Fair.

Трек-лист:

01. I'm Alright

02. Lady Red Light

03. Desert Moon

04. House of Broken Love Intro

05. House of Broken Love

06. Big Time

07. Blues

08. Mista Bone

09. Save Your Love

10. Rock Me Intro

11. Rock Me

12. Once Bitten Twice Shy

GREAT WHITE To Release













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