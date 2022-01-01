сегодня



Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»



Новый вокалист GREAT WHITE Brett Carlisle в рамках интервью "The Chuck Shute Podcast" ответил на вопрос, были ли какие-то обсуждения о записи нового материала:



«Mark говорил мне об этом. Он сочиняет как сумасшедший. Так что это очень классно. И если они хотят, чтобы именно я был тем, кто всё это запишет, — я здесь. Поехали!»















+0 -0



просмотров: 172

