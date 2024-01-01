GREAT WHITE работают над новым материалом

MICHAEL LARDIE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идет работа над новым материалом:
«Ну, каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы пытаемся воплотить две или три идеи. Трудно сказать, сколько их получится, насколько большой будет альбом или мы просто выпустим пару песен за раз - мы еще не решили все это, - но это отличный процесс с [новым вокалистом GREAT WHITE] Brett [Carlisle], потому что он по-настоящему вовлечен в процесс. Даже в те времена с [оригинальным вокалистом GREAT WHITE] Джеком [Расселом], каким бы замечательным певцом он ни был, иногда у него случались приступы ВСД и он не хотел долго сидеть на месте. Поэтому он не участвовал в создании аранжировок и прочего. Однако Brett все время рядом, слушает все, что мы делаем, и вносит свои предложения. Так что это отличный процесс. Мы наслаждаемся его работой. Он такой хороший паренек».
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