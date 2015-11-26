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Great White

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1 июл 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»

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27 мар 2020 : 		 Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ

19 фев 2020 : 		 GREAT WHITE планируют переиздание концертного альбома

9 фев 2020 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

24 ноя 2019 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 окт 2019 : 		 Демо-записи GREAT WHITE вышли на CD

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1 окт 2019 : 		 GREAT WHITE приступили к сочинению

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

20 фев 2019 : 		 GREAT WHITE выпустят DVD с новыми песнями

23 ноя 2018 : 		 Гитарист GREAT WHITE о новом вокалисте

15 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

18 окт 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

6 сен 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

27 авг 2018 : 		 GREAT WHITE не испытывают желания воссоединяться с JACK'ом RUSSELL'ом

21 июл 2018 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом

5 апр 2018 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE ушел с Frontiers Music Srl

12 дек 2017 : 		 Видео с текстом от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

22 окт 2017 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

17 июл 2017 : 		 Акустическая песня от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

4 июл 2017 : 		 Гитарист GREAT WHITE о том, почему важно создавать что-то новое

27 июн 2017 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE планируют отпраздновать юбилей
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Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»



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Гитарист GREAT WHITE Mark Kendall в недавнем интервью рассказал о том, что значит быть консерватором в музыкальном мире, несмотря на стереотип, что все музыканты — либералы:

«Мои родители были полноправными либералами. Я никогда не интересовался политикой. Просто я всегда считал себя благоразумным. И когда всё настолько выходит из-под контроля, что вообще не имеет смысла даже для самого несмыслящего человека, я считаю, что должен что-то сказать, потому что я искренне хочу, чтобы мой внук вырос в обычном, а не в опасном мире.

Я не стараюсь мутить воду, но я и правда немного расстроен. И если честно, я бы лучше рекламировал помощь алкоголикам. В последнее время я немного отстранился от этого, потому что я не чувствую, что собираюсь менять мир или что-то в этом роде, но я просто думаю, что там становится слишком опасно, всё теряет контроль. Должен быть лучший способ изменить ситуацию».

Kendall также коснулся вопроса расовых волнений в США после смерти Джорджа Флойда, Амо Арбери, Бреонны Тейлор, Тони Макдэйда и многих других чернокожих, погибших от рук полиции:

«Я бы хотел, чтобы все объединились. Я знаю, что есть две стороны, я полностью это осознаю, так всегда и было. Но я не считаю, что уравнивание нашей страны — это решение проблемы. Я не хочу, чтобы люди злились на меня. Я ненавижу встречать невинных людей, которые теряют свой бизнес и средства к существованию, ведь они не имеют ничего общего с чем бы то ни было, кроме того, что они просто пытаются заработать на жизнь. Я не считаю, что это правильно, и не думаю, что мы так должны всё воспринимать.

Мы все видели, что случилось с Джорджем Флойдом, и нам всем от этого дурно. Но я просто не понимаю, почему мы должны просто уничтожить нашу страну и превратить её в Афганистан из-за случившегося. Мне импонирует идея полицейской реформы, сделать вещи, которые... Может быть, камеры наблюдения на теле и всё такое.

У меня есть приятель, который работает детективом в Рино, и он сказал мне: "Какой-нибудь парень, который не совсем тот, кто нужен для этой работы и готовится к выпуску, обычно проваливает психологический тест. У него могут, к примеру, спросить что-то вроде: "Что, если ты узнаешь, что твой напарник гей?" И он ответит что-нибудь вроде: "До или после того, как я надеру ему задницу?" Вот такой не стал бы офицером полиции — [он бы] вылетел оттуда через секунду. Но иногда просачивается дурное яблочко. Обычно его вычислят раньше, но почему-то с тем парнем, который сделал то, что сделал, не разобрались раньше. Однако я вовсе не считаю, что каждый коп плохой или что-то в этом роде. И опять же, я просто пытаюсь мыслить логически.

Я стараюсь хорошо со всеми обращаться, так что я не пытаюсь никого обидеть, произнося эти слова. Я хочу, чтобы всё прошло хорошо для всех. Но меня немного беспокоит то, что сейчас происходит».

GREAT WHITE








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