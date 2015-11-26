Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»
Гитарист GREAT WHITE Mark Kendall в недавнем интервью рассказал о том, что значит быть консерватором в музыкальном мире, несмотря на стереотип, что все музыканты — либералы:
«Мои родители были полноправными либералами. Я никогда не интересовался политикой. Просто я всегда считал себя благоразумным. И когда всё настолько выходит из-под контроля, что вообще не имеет смысла даже для самого несмыслящего человека, я считаю, что должен что-то сказать, потому что я искренне хочу, чтобы мой внук вырос в обычном, а не в опасном мире.
Я не стараюсь мутить воду, но я и правда немного расстроен. И если честно, я бы лучше рекламировал помощь алкоголикам. В последнее время я немного отстранился от этого, потому что я не чувствую, что собираюсь менять мир или что-то в этом роде, но я просто думаю, что там становится слишком опасно, всё теряет контроль. Должен быть лучший способ изменить ситуацию».
Kendall также коснулся вопроса расовых волнений в США после смерти Джорджа Флойда, Амо Арбери, Бреонны Тейлор, Тони Макдэйда и многих других чернокожих, погибших от рук полиции:
«Я бы хотел, чтобы все объединились. Я знаю, что есть две стороны, я полностью это осознаю, так всегда и было. Но я не считаю, что уравнивание нашей страны — это решение проблемы. Я не хочу, чтобы люди злились на меня. Я ненавижу встречать невинных людей, которые теряют свой бизнес и средства к существованию, ведь они не имеют ничего общего с чем бы то ни было, кроме того, что они просто пытаются заработать на жизнь. Я не считаю, что это правильно, и не думаю, что мы так должны всё воспринимать.
Мы все видели, что случилось с Джорджем Флойдом, и нам всем от этого дурно. Но я просто не понимаю, почему мы должны просто уничтожить нашу страну и превратить её в Афганистан из-за случившегося. Мне импонирует идея полицейской реформы, сделать вещи, которые... Может быть, камеры наблюдения на теле и всё такое.
У меня есть приятель, который работает детективом в Рино, и он сказал мне: "Какой-нибудь парень, который не совсем тот, кто нужен для этой работы и готовится к выпуску, обычно проваливает психологический тест. У него могут, к примеру, спросить что-то вроде: "Что, если ты узнаешь, что твой напарник гей?" И он ответит что-нибудь вроде: "До или после того, как я надеру ему задницу?" Вот такой не стал бы офицером полиции — [он бы] вылетел оттуда через секунду. Но иногда просачивается дурное яблочко. Обычно его вычислят раньше, но почему-то с тем парнем, который сделал то, что сделал, не разобрались раньше. Однако я вовсе не считаю, что каждый коп плохой или что-то в этом роде. И опять же, я просто пытаюсь мыслить логически.
Я стараюсь хорошо со всеми обращаться, так что я не пытаюсь никого обидеть, произнося эти слова. Я хочу, чтобы всё прошло хорошо для всех. Но меня немного беспокоит то, что сейчас происходит».
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