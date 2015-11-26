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GREAT WHITE выпустят DVD с новыми песнями



Гитарист GREAT WHITE Michael Lardie в интервью радиостанции К-97 сообщил, что группа готовит материал с новым вокалистом:



«Мы сейчас работаем над некоторыми идеями. Ничего еще не решено до момента записи, но все то, что мы приготовили, должно быть классным, сильным материалом, и все мы уверены в нем на все сто. Мы также записали наше выступление в августе прошлого года на Kentucky State Fair и надеемся, что все выйдет в конце весны/начале лета — DVD с полным выступлением. И надеюсь, что мы добавим к нему две-три новые песни с вокалом Mitch'a».































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