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Great White

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GREAT WHITE выпустят DVD с новыми песнями



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Гитарист GREAT WHITE Michael Lardie в интервью радиостанции К-97 сообщил, что группа готовит материал с новым вокалистом:

«Мы сейчас работаем над некоторыми идеями. Ничего еще не решено до момента записи, но все то, что мы приготовили, должно быть классным, сильным материалом, и все мы уверены в нем на все сто. Мы также записали наше выступление в августе прошлого года на Kentucky State Fair и надеемся, что все выйдет в конце весны/начале лета — DVD с полным выступлением. И надеюсь, что мы добавим к нему две-три новые песни с вокалом Mitch'a».



GREAT WHITE To Release DVD Of KENTUCKY STATE FAIR Performance Along With 'Two Or Three' New Songs












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