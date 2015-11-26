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Great White

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10 фев 2021 : 		 Новое видео от вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом

13 янв 2021 : 		 JACK RUSSELL — о своём уходе из GREAT WHITE: «До сих пор очень больно»

30 сен 2020 : 		 GREAT WHITE выпускают концертный альбом

29 июл 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «Я не собираюсь сдавать назад»

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»

14 июл 2020 : 		 TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»

14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте

14 июл 2020 : 		 На концерте GREAT WHITE все забили на маски

1 июл 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»

28 июн 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE в одном концерте

25 май 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE не таит обид на бывшего вокалиста

13 май 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE почтил память бывшего вокалиста BAD COMPANY

27 мар 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «Не думал, что придётся когда-нибудь надевать маску»

27 мар 2020 : 		 Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ

19 фев 2020 : 		 GREAT WHITE планируют переиздание концертного альбома

9 фев 2020 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

24 ноя 2019 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 окт 2019 : 		 Демо-записи GREAT WHITE вышли на CD

29 окт 2019 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Современные записи излишне рафинированы»

1 окт 2019 : 		 GREAT WHITE приступили к сочинению

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

20 фев 2019 : 		 GREAT WHITE выпустят DVD с новыми песнями

23 ноя 2018 : 		 Гитарист GREAT WHITE о новом вокалисте

15 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

18 окт 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом
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Новое видео от вокалиста GREAT WHITE



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Вокалист GREAT WHITE Mitch Malloy представил видео на композицию "My Therapy" сольного проекта MALLOY.

GREAT WHITE Singer MITCH MALLOY Releases Video For 'My Therapy' From Solo Band MALLOY





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