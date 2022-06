сегодня



GREAT WHITE выступили с новым вокалистом



GREAT WHITE десятого июня в The Pavilion, Richmond Harley Davidson, Ashland, Virginia, отыграли концерт с новым вокалистом Andrew Freeman'ом (LAST IN LINE) — видео доступно для просмотра ниже.







