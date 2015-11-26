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Great White

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27 дек 2021 : 		 TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу

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16 апр 2021 : 		 TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE

10 фев 2021 : 		 Новое видео от вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом

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30 сен 2020 : 		 GREAT WHITE выпускают концертный альбом

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14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»

14 июл 2020 : 		 TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»

14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте

14 июл 2020 : 		 На концерте GREAT WHITE все забили на маски

1 июл 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»

28 июн 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE в одном концерте

25 май 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE не таит обид на бывшего вокалиста

13 май 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE почтил память бывшего вокалиста BAD COMPANY

27 мар 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «Не думал, что придётся когда-нибудь надевать маску»

27 мар 2020 : 		 Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ

19 фев 2020 : 		 GREAT WHITE планируют переиздание концертного альбома

9 фев 2020 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

24 ноя 2019 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
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TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу



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TERRY ILOUS в рамках недавней беседы обсудил свой уход из GREAT WHITE:

«Честно говоря, это было здорово, потому что я смог двигаться дальше. Поначалу, когда кто-то вот так бросает тебя как старую подружку, ты чувствуешь себя как в старой паре из сериалов. Ты думаешь: "Правда? Что я сделал? Я не сделал ничего плохого". Если честно, я и не делал ничего плохого. Я никогда не трахал ничью жену. Я никогда не крал деньги или что-то в этом роде. Я автор песен, я сильная личность. И я знаю, чего я не хочу в жизни. Так что я догадываюсь, что кого-то в этой группе это беспокоило, и они решили сделать то, что сделали. Но у меня были прекрасные годы с ними; я очень благодарен им за эту возможность. Я благодарю фанатов. И они оказали мне огромную услугу, потому что я смог двигаться дальше. Я смог покопаться в себе. Сначала мне было немного грустно, потому что я потерял деньги и не знал, что я сделал не так. Я задавался вопросом: "Что я сделал не так?". И я так и не узнал, потому что я никогда ни с кем это не обсуждал. Я просто получил электронное письмо, так всё и узнал. Они просто прислали мне электронное письмо, в котором говорилось: "Хорошего дня. Вы уволены".

Честно признаюсь, они оказали мне огромную услугу, потому что я смог покопаться в себе и сказать: "Хорошо, Terry, ты можешь это сделать. Ты прошёл через ад. Ты можешь сделать это снова". И я сделал это. Я выпустил пластинку LAND OF GYPSIES. У меня много дел с XYZ, с JK Northrup, и я озвучиваю новый фильм. Я занимаюсь этим, а это большие деньги.

Ты двигаешься дальше. Это как если бы тебя бросила девушка. Что ты собираешься делать? Просто думать о ней каждый день? Нет. Ты найдёшь другую девушку, красивую, милую, и хорошо к тебе относящуюся.

Главное в жизни — это правильное отношение к себе и к другим людям. Если ты чувствуешь, что ты хуже, если ты чувствуешь, что ты никогда не будешь номером один, то зачем тебе вообще оставаться с этим человеком?»

TERRY ILOUS: GREAT WHITE





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