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*SUM 41 всё 46
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Great White

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11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»

25 окт 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»

25 окт 2022 : 		 TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE

23 окт 2022 : 		 GREAT WHITE нашли вокалиста

22 окт 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE хвалит нового вокалиста

13 окт 2022 : 		 MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE

30 сен 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с вокалистом ALL OR NOTHING

21 сен 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 авг 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «ANDREW может взять любую ноту»

2 авг 2022 : 		 TERRY ILOUS не жалеет о времени в GREAT WHITE

27 июл 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

21 июн 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я хочу, чтобы группа вновь стала крутой»

15 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

14 июн 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом

9 июн 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Планов воссоединения с Jack'ом Russell'ом нет»

1 июн 2022 : 		 GREAT WHITE сменили вокалиста

27 дек 2021 : 		 TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу
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Видео с выступления GREAT WHITE



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Видео с выступления GREAT WHITE, которое состоялось в рамках круиза Monsters Of Rock, доступно для просмотра ниже.




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