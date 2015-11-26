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Гитарист GREAT WHITE : «У нас очень много материала»



Гитарист GREAT WHITE Mark Kendall в рамках беседы с "Nothing Shocking" рассказал о новом материале:



«У нас сейчас так много музыки. Сейчас мы делаем это таким образом: я посылаю Mitch'у MP3-файлы с музыкой, Michael Lardie [гитара, клавишные] тоже так поступает, а в ответ он присылает полноценные песни. Это настоящий рок. Диапазон широкий, но в основном это просто тяжёлый рок и несколько очень крутых риффов и хороших музыкальных фрагментов в песнях, так что группа может свободно дышать. Это не просто вокалист, поющий каждую ноту на пластинке. Здесь много крутых, классных вещей, которые, несомненно, заставляют меня стремиться играть на гитаре. Я играю тот материал, который меня заинтриговал, вдохновил и заставил меня становиться лучше и совершенствоваться. Так что я в некотором роде сочиняю в таком ключе.



Если вы посмотрите на любую хитовую песню неважно кого, возьмём, к примеру, THE BEATLES — если вы внимательно послушаете, то там не так много происходит, когда вокалист просто поёт, но потом есть музыкальный хук или что-то вроде того, когда вы не разделяете внимание на рифф и пение одновременно; вы всегда реагируете на вокал. И вот таким образом мы писали музыку на этом альбоме, который ещё не вышел, однако у нас уже много материала».



По словам Kendall'а, кризис, вызванный коронавирусом, отложил планы GREAT WHITE вернуться в студию и начать запись продолжения альбома 2017 года "Full Circle".



«Было очень жаль, что мы попали под удар пандемии, потому что Mitch был в группе всего несколько месяцев, а потом внезапно появился этот вирус, который просто вышел из-под контроля. Нам было трудно собраться всем вместе и пойти в студию, потому что даже звукооператоры сомневаются в том, что им нужен один человек за раз и всё такое. Мы не такая группа. Мы бы никогда не стали делать виртуальную запись, где мы посылаем друг другу свои партии. Потому что когда мы играем вместе, тогда всё и происходит. Если бы мы делали это онлайн, то в записи не хватило бы того, что было бы, если бы мы играли в одной комнате, нарабатывая мелодии таким образом. Появляется много вещей, которые не были запланированы... Вы не сможете получить этого по электронной почте».



Mark также похвалил Malloy'я, сказав, что его приход в GREAT WHITE облегчил процесс сочинения песен:



«С появлением в группе Mitch'я я просто отправляю ему музыку, а он отвечает песней, и очень вдохновляет, что он может это делать. Потому что я считаю, что никто не может этого сделать, пока не услышит мою блестящую идею, верно? Но ведь за плечами этого парня 10 сольных альбомов, так что он написал много песен. Он понимает структуру песен, поэтому может справиться с подобной задачей. И, конечно, если я услышу вокальную линию, которую, по моему мнению, нужно изменить, то это тоже всегда может быть сделано. Но это значительно снимает с меня нагрузку, так как мне не нужно показывать вокалисту каждую строчку или что-то ещё в таком духе».







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