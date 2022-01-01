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JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»



JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью вновь предельно ясно дал понять, что не собирается возвращаться в состав GREAT WHITE:



«Что касается фанатов, то в большинстве своем они отнеслись к этому очень спокойно. Все так, как есть. Конечно, большинство из них хотели бы видеть нас снова вместе. Есть несколько человек, которым по какой-то причине новый парень нравится больше, и я этого не понимаю. Это все равно, что я бы сказал, что мне нравится кто-то больше, чем Steven Tyler в AEROSMITH. Или: "Избавьтесь от этого придурка Robert'a Plant'a [в LED ZEPPELIN]. Дайте мне услышать кого-нибудь другого". Я не знаю. Каждому свое. Некоторые вещи просто не поддаются объяснению или логике. Но в большинстве своем, я думаю, люди хотели бы видеть вещи такими, какими они были, чего никогда не произойдет. Те дни прошли, и все, кто надеется, желает и молится, этого не случится; я скажу вам прямо сейчас. Обе стороны согласны [с этим]»







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