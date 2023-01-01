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Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе



В рамках недавней беседы с гитаристом GREAT WHITE Mark'ом Kendall'ом у него вновь спросили, есть ли шанс на реюнион с Jack'ом Russell'ом, может хотя бы на один концерт, на что он ответил:



«Я не представляю, как это может получиться из-за состояния здоровья и тому подобного. И я даже не разговаривал с ним 13 лет».



Затем он спросил интервьюера:



«Вы видели его? Вы видели его шоу? Ты видел видео или что-нибудь еще?", очевидно, имея в виду клипы на YouTube о недавних живых выступлениях и когда тот ответил утвердительно, Mark сказал:



«Да? Хорошо. Ну, я просто не буду продолжать...»







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