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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 15
*Пополнение в NERVOSA 14
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Great White

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Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе



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В рамках недавней беседы с гитаристом GREAT WHITE Mark'ом Kendall'ом у него вновь спросили, есть ли шанс на реюнион с Jack'ом Russell'ом, может хотя бы на один концерт, на что он ответил:

«Я не представляю, как это может получиться из-за состояния здоровья и тому подобного. И я даже не разговаривал с ним 13 лет».

Затем он спросил интервьюера:

«Вы видели его? Вы видели его шоу? Ты видел видео или что-нибудь еще?", очевидно, имея в виду клипы на YouTube о недавних живых выступлениях и когда тот ответил утвердительно, Mark сказал:

«Да? Хорошо. Ну, я просто не буду продолжать...»




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