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Great White

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4 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Важно создавать новую музыку»

1 июн 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас очень много материала»

6 май 2021 : 		 MARK KENDALL: «Не представляю, как вновь играть с Jack'ом Russel'ом»

16 апр 2021 : 		 TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE

10 фев 2021 : 		 Новое видео от вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2021 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом

13 янв 2021 : 		 JACK RUSSELL — о своём уходе из GREAT WHITE: «До сих пор очень больно»

30 сен 2020 : 		 GREAT WHITE выпускают концертный альбом

29 июл 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «Я не собираюсь сдавать назад»

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»

14 июл 2020 : 		 TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»

14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте

14 июл 2020 : 		 На концерте GREAT WHITE все забили на маски

1 июл 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»

28 июн 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE в одном концерте

25 май 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE не таит обид на бывшего вокалиста

13 май 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE почтил память бывшего вокалиста BAD COMPANY

27 мар 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «Не думал, что придётся когда-нибудь надевать маску»

27 мар 2020 : 		 Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ

19 фев 2020 : 		 GREAT WHITE планируют переиздание концертного альбома

9 фев 2020 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

24 ноя 2019 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 окт 2019 : 		 Демо-записи GREAT WHITE вышли на CD

29 окт 2019 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Современные записи излишне рафинированы»

1 окт 2019 : 		 GREAT WHITE приступили к сочинению

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE
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Гитарист GREAT WHITE: «Важно создавать новую музыку»



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В рамках недавнего интервью гитарист GREAT WHITE Mark Kendall рассказал о том, чем группа занимается во время отсутствия концертов:

«Мы активно пишем музыку, так что мы хотели бы выпустить что-нибудь в этом году. Мы хотели бы выпустить новую работу в этом году, потому что это помогает поддерживать мотивацию. Я считаю, что именно поэтому мы существуем так долго, так как постоянно пытаемся совершенствоваться и делать лучшую музыку, на которую способны; это заряжает энергией».

Kendall также обсудил важность создания новой музыки в то время, когда многие классические рок-группы сосредоточены на исполнении только своих лучших хитов.

«Я уже проводил такую аналогию, но для меня это все равно, что каждый год продавать одну и ту же картину. Это просто надоедает. Потому что творческая часть — это большая составляющая для всех нас. У меня есть несбыточная мечта, что я напишу самую лучшую песню из всех, что когда-либо сочинял. Это заряжает тебя энергией. Просто выходить и делать одно и то же каждый год — это нормально, потому что люди приходят послушать старые песни. Но для нашей личной мотивации нам нужно продолжать быть креативными. Но мы никогда не заваливаем людей, например, 20 новыми песнями или чем-то ещё в таком духе».

MARK KENDALL Says It





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