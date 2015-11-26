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Гитарист GREAT WHITE : «Важно создавать новую музыку»



В рамках недавнего интервью гитарист GREAT WHITE Mark Kendall рассказал о том, чем группа занимается во время отсутствия концертов:



«Мы активно пишем музыку, так что мы хотели бы выпустить что-нибудь в этом году. Мы хотели бы выпустить новую работу в этом году, потому что это помогает поддерживать мотивацию. Я считаю, что именно поэтому мы существуем так долго, так как постоянно пытаемся совершенствоваться и делать лучшую музыку, на которую способны; это заряжает энергией».



Kendall также обсудил важность создания новой музыки в то время, когда многие классические рок-группы сосредоточены на исполнении только своих лучших хитов.



«Я уже проводил такую аналогию, но для меня это все равно, что каждый год продавать одну и ту же картину. Это просто надоедает. Потому что творческая часть — это большая составляющая для всех нас. У меня есть несбыточная мечта, что я напишу самую лучшую песню из всех, что когда-либо сочинял. Это заряжает тебя энергией. Просто выходить и делать одно и то же каждый год — это нормально, потому что люди приходят послушать старые песни. Но для нашей личной мотивации нам нужно продолжать быть креативными. Но мы никогда не заваливаем людей, например, 20 новыми песнями или чем-то ещё в таком духе».







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