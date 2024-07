сегодня



Видео полного выступления GREAT WHITE



Видео полного выступления GREAT WHITE, которое состоялось 19 июля в Promenade Pavilion, Toledo, Ohio, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 Desert Moon

05:50 Lady Red Light

10:30 House Of Broken Love

16:50 Stick It

21:45 Gonna Getcha

26:25 Save Your Love

31:10 Rock Me

39:45 Once Bitten, Twice Shy











+0 -0



просмотров: 48