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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
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Great White

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Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом



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В рамках недавней беседы с "Waste Some Time With Jason Green" барабанщик GREAT WHITE Audie Desbrow ответил на вопрос о перспективах реюниона с оригинальным вокалистом группы, Jack'ом Russell'ом:

«Это просто физически не может быть возможным, я так полагаю... И есть много причинённого ущерба, словесного урона, электронных писем к нам от него, которые вряд ли кто-то когда-нибудь увидит. А они очень плохие. Это что-то за гранью возможного. Я не знаю, как это описать.

Но да, я не вижу, чтобы подобное произошло, что будет неприятно услышать многим преданным фанатам. Я уверен, что есть те, кто хотели бы увидеть нас с Jack'ом один раз или типа того. Но я просто не могу представить себе, чтобы подобное случилось».




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