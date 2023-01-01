сегодня



Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом



В рамках недавней беседы с "Waste Some Time With Jason Green" барабанщик GREAT WHITE Audie Desbrow ответил на вопрос о перспективах реюниона с оригинальным вокалистом группы, Jack'ом Russell'ом:



«Это просто физически не может быть возможным, я так полагаю... И есть много причинённого ущерба, словесного урона, электронных писем к нам от него, которые вряд ли кто-то когда-нибудь увидит. А они очень плохие. Это что-то за гранью возможного. Я не знаю, как это описать.



Но да, я не вижу, чтобы подобное произошло, что будет неприятно услышать многим преданным фанатам. Я уверен, что есть те, кто хотели бы увидеть нас с Jack'ом один раз или типа того. Но я просто не могу представить себе, чтобы подобное случилось».







+0 -0



просмотров: 224

