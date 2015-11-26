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Great White

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JACK RUSSELL — о своём уходе из GREAT WHITE: «До сих пор очень больно»



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В новом интервью для "Rocking With Jam Man" Jack Russell размышляет о своём уходе из GREAT WHITE почти десять лет назад:

«Это был очень эмоциональный момент. До сих пор очень больно. Пожалуй, это похоже на развод, потому что вы становитесь братьями, когда играете в группе вместе, особенно в течение очень многих лет. И когда всё заканчивается, это может нанести травму твоему душевному состоянию. Вот как это было, когда я расстался со своими стариками. Это было очень, очень сложно. Но что делать? Ты должен идти по течению и просто двигаться дальше».

На вопрос о том, считает ли он, что группа, которая заменяет своего давнего вокалиста, по сути является «просто кавер-группой», он ответил:

«Ну [смеётся], это опасная черта, друзья мои. Дайте подумать, как на это ответить. Знаете, мне неприятно это говорить, но я согласен с вами. Я думаю, что вокалист — единственная часть группы, которая уникальна. Я имею в виду, что практически любой хороший гитарист может сыграть [партии] любого другого хорошего гитариста достаточно хорошо, чтобы это звучало так же. Вы говорите: "Это оригинальный гитарист?" "Нет, это кто-то другой". "О, я не могу сказать". Но очевидно, что у каждого вокалиста будет своё собственное звучание, уникальное для него. Мой голос звучит иначе, чем чей-либо другой голос, так что всё, что я сделал с GREAT WHITE, звучит как GREAT WHITE. Убрать этот элемент — и это другая группа. Так что ответ на ваш вопрос — по большей части да, я с вами согласен».

JACK RUSSELL Looks Back On His Split With GREAT WHITE:





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