сегодня



На концерте GREAT WHITE все забили на маски



GREAT WHITE отыграли девятого июля концерт в Северной Дакоте в рамках First On First Dickinson Summer Nights на котором все зрители "забили" на социальную дистанцию и средства индивидуальной защиты.















+0 -0



просмотров: 654