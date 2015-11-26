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Great White

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14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»

14 июл 2020 : 		 TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»

14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте

14 июл 2020 : 		 На концерте GREAT WHITE все забили на маски

1 июл 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»

28 июн 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE в одном концерте

25 май 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE не таит обид на бывшего вокалиста

13 май 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE почтил память бывшего вокалиста BAD COMPANY

27 мар 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «Не думал, что придётся когда-нибудь надевать маску»

27 мар 2020 : 		 Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ

19 фев 2020 : 		 GREAT WHITE планируют переиздание концертного альбома

9 фев 2020 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

24 ноя 2019 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 окт 2019 : 		 Демо-записи GREAT WHITE вышли на CD

29 окт 2019 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Современные записи излишне рафинированы»

1 окт 2019 : 		 GREAT WHITE приступили к сочинению

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

20 фев 2019 : 		 GREAT WHITE выпустят DVD с новыми песнями

23 ноя 2018 : 		 Гитарист GREAT WHITE о новом вокалисте

15 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

18 окт 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

6 сен 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

27 авг 2018 : 		 GREAT WHITE не испытывают желания воссоединяться с JACK'ом RUSSELL'ом

21 июл 2018 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом

5 апр 2018 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE ушел с Frontiers Music Srl

12 дек 2017 : 		 Видео с текстом от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
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На концерте GREAT WHITE все забили на маски



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GREAT WHITE отыграли девятого июля концерт в Северной Дакоте в рамках First On First Dickinson Summer Nights на котором все зрители "забили" на социальную дистанцию и средства индивидуальной защиты.

GREAT WHITE Plays Concert In North Dakota With No Restrictions In Place: No Social Distancing, No Masks (Video)






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