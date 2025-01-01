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Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе



MARK KENDALL в недавнем интервью рассказал о своих отношениях с Джеком Расселом:



«Мы с Джеком были дружны на протяжении всей нашей карьеры. Не было никакой ненависти или чего-то еще. Просто зависимость и всё такое разрушили наши отношения. И я даже не принимаю это близко к сердцу. Мы просто хотели, чтобы он поправился. И я сделал посвящение ему на концерте [GREAT WHITE] через несколько дней после его смерти. Я просто хотел, чтобы люди знали, что мы были братьями. У него был величайший голос - он обладал огромным талантом. И у меня была возможность попасть на радио-шоу Eddie Trunk [на SiriusXM], когда мы выступали на этом [The Mountain Music Festival] концерте [в Теннесси в августе прошлого года] или типа того. Мы провели на его шоу целый час и рассказали о Джеке. Я хотел поделиться историями, ведь мы так много времени провели вместе.



Буквально, я встретил его, когда мне было 20 лет. А ему было всего 17. Так что у нас была вся эта долгая история, все эта пластинки, все эти туры. И было очень жаль потерять его так рано. Но это никогда не было связано с личными дрязгами, то, почему мы не играли вместе [в конце его жизни], ведь я всегда слышал, как фанаты говорят, потому что, я предполагаю, они не понимают. «Почему бы нам просто не помириться?» — спрашивали они. А мы даже никогда и не ссорились. Я имею в виду, что за всю нашу карьеру мы поссорились буквально два раза. Это было связано с тем, что лично я тоже алкоголик. Я пришел к трезвости лишь в 2008 году. Он вроде как не смог побороть своих демонов, но его здесь нет, чтобы защитить себя, поэтому я не склонен к негативу, когда говорю о нем.



[Джек] играл в Голливуде, когда ему было 16 лет, в какой-то группе, которая играла в стиле YES, прогрессив, просто пел. Он мог петь что угодно. Он мог звучать как девчонка, поющая красивую балладу, или исполнять супержёсткий рок. И действительно, у нас было множество особенных моментов, например, как мы притворялись, что достигли большого успеха [когда GREAT WHITE только начинали свою карьеру]. Мы были детьми, которые притворялись - это как закон притяжения. Например, притворялись, что даем интервью на кассетные плееры. Например, отвечаем на вопрос - как долго группа была вместе? У нас еще даже не было басиста, а мы притворялись, что уже выступаем в Forum'e, когда на самом деле кривлялись в доме его родителей в гостиной. А затем всё это сбылось наяву. Вот что делает описанное столь сюрреалистичным, удачным и всё такое. Было очень много особенных моментов. И его родители были потрясающими — у него были самые лучшие мама и папа».







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