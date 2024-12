сегодня



ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE



ANDREW FREEMAN а недавнем интервью рассказал о появлении и уходе из GREAT WHITE:



Я подружился с ними, в основном с [ритм-гитаристом и клавишником GREAT WHITE] Michael Lardie, который и по сей день остается моим приятелем. Я считаю его хорошим человеком. Он просто оказался в сложной ситуации. Возможно, я дал пару интервью на эту тему, в которых немного разозлился из-за того, как все произошло, потому что все это было сделано подло — это было подло, то, как меня уволили из группы. Так что я отреагировал.



Они связались со мной, потому что они действительно... И я ничего не имею против него, потому что он мне тоже нравится. До меня в группу пришел Mitch Malloy — замечательный музыкант, просто фантастический. И я знал о существовании этого человека еще с подростковых лет. Он всегда был рок-звездой. Так что когда эти ребята собрались вместе, я был рад за них. Я подумал: «Вау, это отличная идея». Люди знают, кто он такой, он работает столько же, сколько и эти ребята, и это хорошо согласуется. И он отлично смотрится. Он не молодой парень, но выглядит фантастически, отлично смотрелся с группой и все такое. Так что они связались со мной и сказали... Это было через вокалиста TRIXTER. Со мной связался Pete [Loran] и сказал: «Эй, GREAT WHITE нужен исполнитель на замену [ Mitch ]. Ты заинтересован? Они мне звонили. Я не могу». Я сказал: «Да, конечно». У них был концерт с FOREIGNER; они выступали перед FOREIGNER в Северной Калифорнии. И, видимо, тогда он не смог выступить. Из-за пандемии выступление было перенесено. У Mitch'a была другая дата. Так что, «Эй, ты можешь прикрыть?» «Да. Без проблем. Так что я отправился выступать. А потом мы с Lardie начали разговаривать о том, что «О, мы бы хотели взять тебя в группу», бла-бла-бла. И я, типа, «Да, ну, мы можем поговорить об этом. Это круто». И они позвонили мне снова, а я был в отъезде, тогда Mitch как раз заболел, я мог бы отменить свои выходные — мы с сыном были чем-то заняты, — но я этого не сделал. Я просто сказала: «Знаете что? Мне надоело быть дублером», потому что за год до этого я только что работал в FIREHOUSE, подменяя C.J. [Snare], и я порядком устал от того, что мне звонят в последнюю минуту, приходится отменять планы с семьей и все такое. Поэтому я отказался. Я сказал: «Когда вы, ребята, будете готовы взять на себя обязательства, если вы захотите, чтобы я пришел, я буду рад, но до тех пор мне и так нормально. Я не собираюсь появляться и быть чувачком на побегушках». В общем, они очень хотели заменить в группе Mitch'а. У них была куча летних концертов, и я согласился: «Конечно». Так что я присоединился к ним в июне [2022 года] и, по-моему, ушел уже в октябре [того же года]. Но это были хорошие шоу».



Далее он отметил, что GREAT WHITE «не были моей любимой группой в музыкальном плане. Мне понравилась их первая пластинка, но даже в профессиональном плане двое из парней в коллективе — отличные музыканты, а двое — такое себе. Так что было довольно сложно, но чеки были хорошими. Это была хорошая, стабильная работа все лето, а у меня ничего не было. Однако у меня были даты LAST IN LINE, о которых я им заранее сказал. И мы просто договорились на словах. Они хотели закончить лето, и я был свободен. Я сказал: «Если ничего не получится, мы просто пожмем друг другу руки и разойдемся». И это превратилось в... Что произошло? Они замышляли... Я не мог участвовать в шоу. Они изменили дату. Как раз на ту, когда я должен был выступать с LAST IN LINE, и они об этом знали заранее. Возникли проблемы с коммуникацией между агентом и группой, а затем между одним парнем в группе и другим. И все. Так что они попытались что-то подстроить. Я поймал их на слове и сказал... в воскресенье я сказал: «Вам лучше найти кого-то другого на пятницу, потому что я не приеду». Я знаю, они говорят, что уволили меня, и они собирались уволить меня, но я словно отрезал для них этот путь. Я послал им сообщение: «Эй, если это мой последний концерт, я хотел бы знать об этом сейчас». Потому что я брал с собой в путешествие своего сына. Мы выступали в те выходные, и они планировали уволить меня на глазах у сына. Знаете, что-то вроде: «Эй, было весело. Вот пиво. Мы больше не будем тебя задействовать. Это будет неприятно, если мы так поступим, то тебе было бы очень хреново». Так что если ваш сменщик готов к работе, зовите его в пятницу, потому что я не приеду». И это не обязательно должно было закончиться так плохо, потому что, повторюсь, мне нравятся эти ребята. Большинство из них — хорошие. Но, да, я работал с ними несколько месяцев и исполнял все песни. А теперь я — парень, у которого ничего не вышло, или как они меня там подали. Каждая история в новостях звучит так: «О, этот парень заменил того парня», но все не так драматично. Я пришел, выполнил работу, о которой меня просили, и на этом все закончилось. Они решили пойти в другом направлении, вот и все».







