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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Great White

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Гитарист GREAT WHITE работает над материалом



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MARK KENDALL в недавнем интервью подтвердил, что работает над новой музыкой:

«Я писал как сумасшедший, ходил в студию, делал демо-записи. Я ходил к Tracy G, который играл в DIO, а также в группе WORLD WAR III с Vinny Appice и Jimmy Bain. У него есть студия, более подходящая, чем та, что у меня здесь. Он делает там много записей и все такое, это просто домашняя студия, но она более готова к работе. Я просто прихожу и делаю песни, чтобы представить их группе. Потому что когда мы собираемся все вместе, каждый предлагает свои идеи, и мы работаем над ними вместе, как группа. Я так и делал, но мой басист только что перенес операцию на спине — Scott [Snyder] только что перенес операцию на спине. Ему уже намного лучше. Так что, как только он начнет работать, мы соберемся и запишем альбом».

Что касается того, как GREAT WHITE планируют выпускать свою новую музыку, он ответил:

«Мы еще не понимаем как все это будет. У нас еще не было никаких встреч по этому поводу. Будем ли мы выпускать 12 песен или просто выпустим по пять песен за раз? Мир так сильно изменился, что мы не совсем понимаем, как будет лучше. Мы хотим поговорить с некоторыми людьми и понять, как сделать правильнее».

Далее он сказал, что GREAT WHITE, "вероятно", выпустят несколько синглов до релиза полноформатного альбома.

«Просто не будем давать фанатам слишком много информации сразу, а просто выложим видео с лучшими, на наш взгляд, песнями. Поскольку все средства массовой информации ушли в прошлое: музыкальные магазины, радио, MTV и все такое, и люди в основном скачивают песни, разумнее всего выпустить одну или две песни за раз. Это наиболее разумно».




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