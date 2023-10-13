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Great White

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Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»



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Барабанщик GREAT WHITE Audie Desbrow ответил фанату, прокомментировавшему анонс концерта второго февраля и заметившему, что без Jack'a Russell'a GREAT WHITE давно не торт:

«Вы правильно поняли, наш вокалист не будет под наркотиками, не будет падать со сцены, не будет нуждаться в том, чтобы его выводили на сцену несколько человек, а потом сажали на стульчик. Наш певец будет в состоянии попасть во все ноты каждой песни, которую мы сыграем в этот вечер, или любой другой песни, которую мы исполним в любое время в любой день, совершенно трезвый и надежный. Это же бизнес».






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13 окт 2023
O
Old Nothing
Вывод: бизнес убивает рок-угар.

просмотров: 403

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