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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 21
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Great White

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16 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE

23 апр 2024 : 		 MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»

25 окт 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»

25 окт 2022 : 		 TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE

23 окт 2022 : 		 GREAT WHITE нашли вокалиста

22 окт 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE хвалит нового вокалиста

13 окт 2022 : 		 MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE

30 сен 2022 : 		 GREAT WHITE выступили с вокалистом ALL OR NOTHING

21 сен 2022 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 авг 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «ANDREW может взять любую ноту»

2 авг 2022 : 		 TERRY ILOUS не жалеет о времени в GREAT WHITE

27 июл 2022 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

30 июн 2022 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE
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Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE



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Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE, состоявшееся в рамках KLOS Helpful Honda Rock Room, доступно для просмотра ниже.




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