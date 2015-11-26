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Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом



Гитарист GREAT WHITE MARK KENDALL в недавнем интервью ответил на вопрос, был ли JACK RUSSELL уволен из группы:



«Нет, он не был уволен. Почти тридцать лет мы работали вместе, и я так полагаю, у нас есть всего пара аргументов, серьёзно! Я к тому, что мы кровные братья. Просто его демоны взяли верх. Мы были в туре, он упал и сломал кости. Он был очень болен в своей зависимости.



Я постоянно имею дело с зависимостями. Я буквально один на один работал с сотнями людей с пристрастиями за последние девять лет. И есть люди, которых я встречал и кого ловили пьяными за рулём, а сейчас они уже девять лет сохраняют трезвый образ жизни. И потом, на другой стороне шкалы парень, который потерял свою семью, свою работу, дом, машины — всё — и он по-прежнему не останавливается [пьёт или принимает наркотики].



Мы перепробовали всё, и Jack просто не смог выступать. Он был так болен, что его тело просто разваливалось. У него был ходунки. Нам пришлось возить его по аэропортам в инвалидной коляске. Он должен был сидеть на концертах. И стало так плохо, он был таким наркоманом, что просто был не в состоянии продолжать. И я был рядом с его больничной койкой, я был рядом с его постелью в реабилитационных центрах день за днём, поддерживая его как можно сильнее..



Мы просто [сказали ему]: "Иди поправляйся". Мы пригласим певца на замену. А ты просто поправься. И он так и не смог вернуться. Он не хотел возвращаться на таких условиях. Так что он просто ушёл и нашёл музыкантов, которые будут играть с ним, и [сделал] свою собственную [версию] GREAT WHITE, устроил тот судебный процесс, который мы возненавидели.



Люди, которые собираются вместе, не просто так называются группой. Так что один парень не может просто взять, уйти и называть себя группой. Это была наша точка зрения. Так что мы выиграли судебный процесс, но мы хотели, чтобы у него был способ зарабатывать на жизнь, потому что люди, с которыми он работал, принимали его таким, каким он был. Нас это устраивало. Поэтому мы позволили ему называть себя JACK RUSSELL'S GREAT WHITE или как там его.



К сожалению, вся эта ситуация должна была произойти, потому что он плохо к себе относился. Но я никогда не принимал подобное близко к сердцу — чью-то зависимость. Они делают это не для того, чтобы причинить мне боль. Jack делал всё это не для того, чтобы навредить мне. Просто у него были трудные времена, [потому что] зависимость чертовски сильна. Правда, чтобы уйти от этого, нужно просто отказаться — просто опуститься на колени и умолять Бога. Это очень трудно.



Вот так всё и было. Я полагаю, что фанаты немного запутались. [Они спрашивают меня: "Почему бы тебе не исправить ситуацию?" Мы ведь даже никогда раньше не дрались. Так что нечего исправлять, он просто нездоров, и это просто... Мы сейчас в том возрасте, когда ты не хочешь подобной драмы.



Я не знаю, был ли ты когда-нибудь рядом с кем-то, кто действительно под кайфом, а ты нет. Это как будто два разных мира. Мы все трезвые, сосредоточенные и всё такое. У тебя есть обязательства. Я имею в виду, если ты работаешь и есть люди, которые рассчитывают на тебя, но есть один, кто отдельно от всех, и поэтому всё рушится.



Вот как всё было. Мы просто сказали: "Выздоравливай, возвращайся здоровым и давай надерём всем задницу!" И он просто не смог этого сделать.



Мы по-прежнему его любим, и я всегда желаю ему всего самого лучшего. У меня никогда не было плохого отношения ни к нему, ни к его зависимости — ничего подобного».













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