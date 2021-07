26 июл 2021



Гитарист GREAT WHITE "о том самом концерте"



MARK KENDALL в рамках интервью в "On The Road To Rock" вспомнил о концерте в Северной Дакоте, случившемся чуть более года назад, который вызвал массу негодований в Интернете, так как не более 5% зрителей были в масках:



«Что касается контроля толпы и всего прочего, это зависело от мэра, промоутера и власти. Мы следили за безопасностью за кулисами, носили маски и занимались своими обязанностями. На сцене мы должны петь, и мы не собираемся выходить туда в образе хирургов. Но люди набросились на нас и пытались обвинить в том, что люди в зале не надели маски. А это было вне нашего контроля. К тому же я не думаю, что этот район - я предполагаю, что это консервативный район, и они действительно никогда ничего не закрывали. Люди просто принимали необходимые меры безопасности и все такое. Но это происходило под открытым небом, на улице. И хотя люди охотились за нами, мы не могли играть и выходить со словами: "Пожалуйста, наденьте маску". Не мы устанавливали такие правила».













просмотров: 116