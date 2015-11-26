Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 41
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Бивис и Баттхед возвращаются! 23
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 16
[= ||| все новости группы



*

Great White

*



14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»

14 июл 2020 : 		 TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»

14 июл 2020 : 		 GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте

14 июл 2020 : 		 На концерте GREAT WHITE все забили на маски

1 июл 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»

28 июн 2020 : 		 Вокалист GREAT WHITE в одном концерте

25 май 2020 : 		 Гитарист GREAT WHITE не таит обид на бывшего вокалиста

13 май 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE почтил память бывшего вокалиста BAD COMPANY

27 мар 2020 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «Не думал, что придётся когда-нибудь надевать маску»

27 мар 2020 : 		 Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ

19 фев 2020 : 		 GREAT WHITE планируют переиздание концертного альбома

9 фев 2020 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

24 ноя 2019 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 окт 2019 : 		 Демо-записи GREAT WHITE вышли на CD

29 окт 2019 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Современные записи излишне рафинированы»

1 окт 2019 : 		 GREAT WHITE приступили к сочинению

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

20 фев 2019 : 		 GREAT WHITE выпустят DVD с новыми песнями

23 ноя 2018 : 		 Гитарист GREAT WHITE о новом вокалисте

15 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

18 окт 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

6 сен 2018 : 		 Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом

27 авг 2018 : 		 GREAT WHITE не испытывают желания воссоединяться с JACK'ом RUSSELL'ом

21 июл 2018 : 		 GREAT WHITE выступили с новым вокалистом

5 апр 2018 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE ушел с Frontiers Music Srl

12 дек 2017 : 		 Видео с текстом от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте



*
zoom
*
* *
GREAT WHITE опубликовали сообщения относительно своего выступления в Северной Дакоте:

«GREAT WHITE хотели бы сделать заявление относительно выступления девятого июля в Северной Дакоте в рамках First On First Dickinson Summer Nights

Мы могли позволить себе роскошь посмотреть на эту ситуацию и принести извинения тем, кто не согласен с нашим решением выполнить наше контрактное обязательство.

Промоутер и персонал были профессионалами и заверили нас в безопасности мероприятия.

Нашей целью было просто выступить с концертом, который проходил на открытом воздухе в гостеприимном небольшом городке.

Мы ценим здоровье и безопасность каждого из наших поклонников, а также американского и мирового сообщества.

Мы далеки от совершенства».

В то время как на многочисленные мероприятия накладывались ограничения, такие как ношение масок и социальное дистанцирование, в "First On First" таких правил нет.

«У нас нет ограничений, верите или нет, у нас их нет», — заявила Эйприл Гетц, координатор мероприятий для Odd Fellows, которая организует, проводит и осуществляет финансирование мероприятий, сообщает The Dickinson Press. «Это одна из тех вещей, что если люди чувствуют себя комфортно, когда приходят, смешивают и взаимодействуют друг с другом, то это их личный выбор. Мы оставляем это на усмотрение всех, кто решит прийти на мероприятие».

По состоянию на субботу (11 июля), в Северной Дакоте было подтверждено 4 243 случая коронавируса. На сегодняшний день в штате погибло 87 человек из-за COVID-19. 83 процента из тех, кто до настоящего времени тестировался положительно на COVID-19 в Северной Дакоте, выздоровели.

В среднем ежедневно около 3700 тестов проводятся в Северной Дакоте, где показатель положительной динамики оставался относительно низким. В пятницу было проведено 4327 тестов, которые дали 2% положительных результатов.

GREAT WHITE Apologizes For North Dakota Concert:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 508

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом