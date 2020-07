сегодня



GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте



GREAT WHITE опубликовали сообщения относительно своего выступления в Северной Дакоте:



«GREAT WHITE хотели бы сделать заявление относительно выступления девятого июля в Северной Дакоте в рамках First On First Dickinson Summer Nights



Мы могли позволить себе роскошь посмотреть на эту ситуацию и принести извинения тем, кто не согласен с нашим решением выполнить наше контрактное обязательство.



Промоутер и персонал были профессионалами и заверили нас в безопасности мероприятия.



Нашей целью было просто выступить с концертом, который проходил на открытом воздухе в гостеприимном небольшом городке.



Мы ценим здоровье и безопасность каждого из наших поклонников, а также американского и мирового сообщества.



Мы далеки от совершенства».



В то время как на многочисленные мероприятия накладывались ограничения, такие как ношение масок и социальное дистанцирование, в "First On First" таких правил нет.



«У нас нет ограничений, верите или нет, у нас их нет», — заявила Эйприл Гетц, координатор мероприятий для Odd Fellows, которая организует, проводит и осуществляет финансирование мероприятий, сообщает The Dickinson Press. «Это одна из тех вещей, что если люди чувствуют себя комфортно, когда приходят, смешивают и взаимодействуют друг с другом, то это их личный выбор. Мы оставляем это на усмотрение всех, кто решит прийти на мероприятие».



По состоянию на субботу (11 июля), в Северной Дакоте было подтверждено 4 243 случая коронавируса. На сегодняшний день в штате погибло 87 человек из-за COVID-19. 83 процента из тех, кто до настоящего времени тестировался положительно на COVID-19 в Северной Дакоте, выздоровели.



В среднем ежедневно около 3700 тестов проводятся в Северной Дакоте, где показатель положительной динамики оставался относительно низким. В пятницу было проведено 4327 тестов, которые дали 2% положительных результатов.













